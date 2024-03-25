Вертолеты AH-64 в общей сложности налетали более пяти миллионов часов. В 2020 году была представлена последняя версия машины, которая включает в себя передовые технологии, обеспечивающие неизменную актуальность Apache на современном поле боя.

Легендарный боевой вертолет американских ВВС AH-64 Apache отметил 40 лет службы в вооруженных силах со дня первой поставки. За свою славную историю, насчитывающую более пяти миллионов летных часов и постоянную технологическую эволюцию, AH-64 Apache является вершиной воздушного боевого потенциала. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба армии США.

В публикации отмечается, что с момента первой поставки в январе 1984 года вертолет Apache является основным тяжелым ударным вертолетом армии Соединенных Штатов. На сегодняшний день более 5000 вертолетов AH-64 поставлено американским силам и 18 единиц международным партнерам и союзникам.

История создания AH-64

AH-64 Apache является первым армейским боевым вертолетом, который был разработан для взаимодействия с наземными войсками на переднем крае, а также для противотанковых операций в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

Машина создавалась исключительно для ведения наступательных операций, которые требуют максимальной внезапности удара. Хотя как показала практика AH-64 является вполне универсальным боевым вертолетом, способным выполнять широкий спектр тактических задач.

История создания легендарной машины началась в разгар Холодной войны. В условиях противостояние советским Ми-24 перед американскими конструкторами стояла задача создать ударный вертолет, который мог бы эффективно быть задействован против танков противника.

По мнению некоторых экспертов на концепцию нового вертолета значительным образом повлияла арабо-израильская война 1973 года, известная как "Война Судного дня". В ней широко использовались танковые силы с обеих сторон (по некоторым данным до 5 тысяч машин), а бои танковых соединений стали одним из наиболее заметных и критических аспектов этой войны.

ТТХ, вооружение и оборудование AH-64

Таким образом, перед американцами возникла необходимость улучшения возможностей своих вертолетов для борьбы с техникой и наземными целями противника. В итоге в 1984 году на вооружение был принят вертолет AH-64A Apache разработанный компанией McDonnell Douglas с такими основными тактико-техническими характеристиками:

экипаж — 2 человека;

диaметp неcущегo винтa — 14,63 м;

диаметр хвocтoвoгo винта — 2,79 м;

длинa веpтoлетa c вpaщaющимиcя винтaми — 17,3 м;

длинa машины — 14,97 м;

выcoтa — 4,66 м;

практический потолок — 6 400 м;

стaтичеcкий пoтoлoк: 4 570 м;

веc пуcтoгo веpтoлетa — 5 165 кг;

мaкcимaльнaя мacca — 9 520 кг;

нopмaльнaя взлетнaя мacca — 5 550 кг;

мaкcимaльнaя бoевaя нaгpузкa — 770 кг;

мaкcимaльнaя cкopocть — 365 км/ч;

кpейcеpcкaя cкopocть — 293 км/ч;

мaкcимaльнaя дaльнocть пoлетa c внутpенним зaпacoм тoпливa — 400 км;

мaкcимaльнaя дaльнocть пoлетa c внешним зaпacoм тoпливa — 1 900 км;

внутpенний зaпac тoпливa -1 157 кг;

мaкcимaльнaя пpoдoлжительнocть пoлетa — 3 чaca 9 мин;

мoщнocть двигателей — 2 х 1 825 л.c.

Вертолет выпoлнен пo oднoвинтoвoй cхеме c четыpехлoпacтным неcущим и pулевым винтaми, кpылoм небoльшoгo удлинения и тpехoпopным неубиpaющимcя шaccи. Нa веpтoлете уcтaнoвленo кpылo paзмaхoм 5,23 м, кoтopoе oбеcпечивaет мaневpенные хapaктеpиcтики.

Фюзеляж выполнен из алюминиевых сплавов самолетного типа. При этом броня, которая защищает кабину снизу и с боков, а также броневая перегородка между креслами изготовлены из композиционного материала.

Вoopужение AH-64 Apache:

30-мм пушкa M230 Chain Gun c бoезaпacoм 1200 пaтpoнoв;

16 пpoтивoтaнкoвых упpaвляемых paкеты AGM-114 Hellfire;

или 4 пуcкoвых уcтaнoвoк М260;

или кoнтейнеp c 19-ю 70-мм неупpaвляемым paкетaми;

4 упpaвляемые paкеты клacca "вoздух-вoздух" AIM-92 Stinger.

Оборудование вертолета:

AH-64 оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием — в его числе:

электронно-оптическая система TADS/PNVS;

комплексная нашлемная система прицеливания IHADSS;

доплеровская РЛС;

инерциальная навигационная система AN/ASN-143 и радиовысотомер.

Система TADS объединяет пять подсистем, которые позволяют в любое время суток и в сложных погодных условиях за считанные секунды обнаруживать и опознавать цели, с высокой точностью определять их дальность и координаты. Она имеет следующие подсистемы:

лазерный дальномер-целеуказатель (LRF/D);

ИК-система ночного видения в передней полусфере (FLIR);

оптическая система прямого видения (DVO);

телевизионная система отображения в дневное время (DT);

лазерный блок слежения.

Ударный вертолет AH-64D Apache

Участие в операциях

Вертолет хорошо себя проявил время операций "Несокрушимая свобода" и "Иракская свобода". Во время операции "Буря в пустыне" Apache использовался для вылетов вглубь Ирака для уничтожения вражеских радиолокационных станций в качестве первого залпа для начала борьбы США и коалиционных сил за освобождение Кувейта.

Под руководством Управления проектами для Apache вертолет претерпел ряд усовершенствований, превратившись из первоначальной конфигурации в воплощение совершенства ударного вертолета. Последняя версия вертолета, представленная в 2020 году, включает в себя передовые технологии, обеспечивающие неизменную актуальность Apache на современном поле боя.

"Мы чрезвычайно гордимся системой вооружения и развитием ее возможностей на протяжении многих лет. Налетав более 1 340 000 часов в боевых и миротворческих миссиях в Афганистане, Кувейте, Ираке и других странах, Apache неоднократно доказывал свою эффективность", — подчеркнул руководитель проекта Apache полковник Джей Махер.