"Имеют право уничтожить соседа": Ким Чен Ын приказал военным усилить подготовку к войне

Северная Корея проводит стремительные испытания своих новейших баллистических ракет, делая их больше и смертоноснее для того, чтобы наносить удары по США и их союзникам в Азии, рассказали журналисты.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным усилить свою готовность к возможному военному конфликту. Об этом сообщает государственное агентство KCNA.

Он присутствовал на параде танковой дивизии, где бойцы, подчиняющиеся приказам Центрального Комитета партии, были описаны как "неизменно верные и полностью послушные". Они заявили о своей готовности открыть путь к победе на будущих полях битвы.

Как ранее сообщал Bloomberg, Ким Чен Ын продемонстрировал новые признаки того, что он готовится к битве, заявив, что время для мирного воссоединения с Южной Кореей истекло, и он "имеет право уничтожить своего соседа".

Для укрепления своих угроз Ким Чен Ын продолжает усиливать свои военные возможности, проводя интенсивные испытания своих новейших баллистических ракет, делая их более мощными, смертоносными и способными нанести удар по Соединенным Штатам и их азиатским союзникам.

19 марта в СМИ сообщалось, что в Северной Корее провели испытания сверхтяжелых систем залпового огня. Речь идет о 600-миллиметровых ракетах КН-25 с дальностью действия около 380 километров.

Напомним, учения северокорейской армии состоялось в западных регионах КНДР. Ким Чен Ын руководил учениями в понедельник, 18 марта. Они были направлены на проверку "реальных боевых возможностей" и улучшение боевого духа операторов. Также были стрельбы реактивных систем залпового огня калибром 600-мм. Их дальность стрельбы может достигать до 400 км. Впервые огонь велся залпом.