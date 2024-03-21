Испытали новый двигатель: в КНДР заявили о прогрессе в разработке "гиперзвуковой" ракеты

Испытания ракетного двигателя на твердом топливе прошли на северо-западе страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что ценность этой ракетной системы не меньше, чем межконтинентальных баллистических ракет.

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В Северной Корее заявили о прогрессе в разработке более мощной и маневренной ракеты, предназначенной для поражения дальних целей на территории США. Пропагандисты из агентства ЦТАК 20 марта сообщили, что военные якобы успешно испытали твердотопливный двигатель для своей гиперзвуковой ракеты средней дальности нового типа.

Согласно данным, испытания прошли на полигоне Сохэ на северо-западе страны под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. При это график завершения разработки новой системы вооружений был установлен, как утверждается, "благодаря большому успеху в важном испытании".

"Исходя из обстановки безопасности нашего государства и оперативного требования Народной Армии военно-стратегическая ценность этой ракетной системы не меньше, чем межконтинентальных баллистических ракет, и это лучше известно врагам", — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

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Западные эксперты в связи с этим пишут, что гиперзвуковая ракета входит в число высокотехнологичных систем вооружения, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын публично пообещал представить в 2021 году, чтобы справиться с тем, что он назвал "углублением враждебности США".

По мнению обозревателей, Пхеньян стремится модернизировать арсенал своего вооружения, чтобы добиться уступок от Вашингтона в плане санкционных ограничений.

Также аналитики отмечают, что в последние годы Северная Корея настаивает на разработке большего количества оружия со встроенным твердотопливным двигателем . Это вполне логично, так как ракеты с двигателем на твердом топливе (РДТТ) имеют преимущество — их запуск труднее обнаружить, в отличие от ракет на жидком топливе, которые необходимо заправлять топливом перед стартом.

Кроме того, данный вид вооружения, очевидно, разрабатывается для поражения систем противоракетной обороны США и Южной Кореи. Однако пока точно не установлено, способен ли прототип так называемой "гиперзвуковой" РДТТ поддерживать скорость свыше 5 Махов и маневрировать на сверхзвуковых скоростях.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее провели испытания сверхтяжелых систем залпового огня. Речь идет о 600-миллиметровых ракетах КН-25 с дальностью действия около 380 километров.