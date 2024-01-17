Северная Корея серьезно готовится к войне с США: чего добивается Ким Чен Ын, — эксперт

Пхеньян планирует нарастить ядерный потенциал, чтобы "заставить США извиниться и выплатить компенсацию за десятилетия издевательств над корейским народом".

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал гражданам своей страны готовится к войне с США. Очевидно, диктатор имеет долгосрочный план, которым можно было бы объяснить его провокации в 2024 году, производство ядерного оружия и угрозы войны. О том, что пытается добиться лидер КНДР подобными действиями и заявлениями в адрес Запада, рассказал 17 января старший научный сотрудник по вопросам международных отношений и обороны корпорации RAND Брюс В. Беннетт в материале журнала The National Interest.

Одной из важнейших тем, поднятых в публикации, является вопрос — планирует ли Ким Чен Ын перевести холодную войну с Соединенными Штатами и их союзниками в горячую фазу противостояния?

Такая вероятность существует, только если перед корейским лидером встанет задача сохранить независимое существование северокорейского государства против любой внешней силы и обеспечить Северной Корее средства для доминирования на Корейском полуострове.

Между тем, считает Беннетт, у Вашингтона нет намерения нападать на Северную Корею, поскольку вступая в войну с Северной Кореей США мало что выиграют и многое потеряют. И об этом не раз говорили высшие американские чиновники, избегая реакции на провокации КНДР, которые могли бы привести к эскалации.

Так чего же добивается Пхеньян? Ответ кроется в документе, в котором содержится некий план Ким Чен Ына.

В нем сказано, пишет Беннетт, что "уважаемый верховный главнокомандующий Ким", будет доминировать в мире с помощью ядерного оружия, "заставит США извиниться и выплатить компенсацию за десятилетия издевательств над корейским народом". Кроме того мировой могущественный порядок будет перестроен "чучхе-Кореей, а не Соединенными Штатами".

Реальные угрозы

Для того чтобы это не было пустыми угрозами Северной Корее понадобится около 10 лет, — за это время Пхеньян может создать 300 единиц ядерного оружия и 100 межконтинентальных баллистических ракет.

"Обладая такими силами, он сможет преодолеть планируемую в настоящее время противоракетную оборону США и пригрозить одному или нескольким американским городам ядерной атакой, если Соединенные Штаты не отменят санкции против Северной Кореи", — отмечает обозреватель.

Ким Чен Ын также может пригрозить Соединенным Штатам ограниченным ядерным ударом, если они не откажутся от союза с Южной Кореей и будут продолжать противостоять России в украинской войне.

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Из этого напрашивается вывод, что в 2024 году Пхеньян почти наверняка продолжит провокации, в ходе которых он проведет испытания баллистических ракет на театре военных действий и межконтинентальных баллистических ракет, включая испытания некоторых новых ракет. Не исключены также подземные испытания ядерного оружия, на фоне продолжающегося его производства.

Однако есть предположение, что Ким Чен Ын делает ставку на острую реакцию Запада на его угрозы нападения на южных соседей и их уничтожения. Чрезмерная реакция даст ему оправдание для некоторого уровня эскалации, что позволит ему заявить, что президент Юн — поджигатель войны, подвергающий риску всю страну. Это же повлияет на кампанию Юна в грядущих выборах в Национальное собрание.

Что могут предпринять США и союзники

В свою очередь, убежден Беннетт, США и Южная Корея должны разработать планы по сдерживанию Севера. Например, они могут принять решение о немедленном замораживании производства северокорейского ядерного оружия и МБР, а затем предложить Пхеньяну предоставить продовольствие, медицинские ресурсы и электричество, если Северная Корея не будет совершать провокаций.

Кроме того США и союзники могут пригрозить Киму, что каждый раз, когда он будет проводить испытания баллистических ракет, они будут испытывать одну из своих систем доставки, которые могут представлять экзистенциальную угрозу режиму. Например, это могут быть беспилотники Predator, которых особенно боится Пхеньян.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею необходимо вписать в конституцию как "враждебное государство №1". Он добавил, что правительство КНДР будет принимать "практические меры" для реализации этого решения".