Північна Корея серйозно готується до війни зі США: чого домагається Кім Чен Ин, — експерт

Пхеньян планує наростити ядерний потенціал, щоб "змусити США вибачитися і виплатити компенсацію за десятиліття знущань над корейським народом".

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав громадянам своєї країни готуватися до війни зі США. Вочевидь, диктатор має довгостроковий план, яким можна було б пояснити його провокації у 2024 році, виробництво ядерної зброї та погрози війни. Про те, чого намагається домогтися лідер КНДР подібними діями і заявами на адресу Заходу, розповів 17 січня старший науковий співробітник з питань міжнародних відносин і оборони корпорації RAND Брюс В. Беннетт у матеріалі журналу The National Interest.

Однією з найважливіших тем, порушених у публікації, є питання — чи планує Кім Чен Ин перевести холодну війну зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками в гарячу фазу протистояння?

Така ймовірність існує, тільки якщо перед корейським лідером постане завдання зберегти незалежне існування північнокорейської держави проти будь-якої зовнішньої сили і забезпечити Північній Кореї засоби для домінування на Корейському півострові.

Тим часом, вважає Беннетт, у Вашингтона немає наміру нападати на Північну Корею, оскільки вступаючи у війну з Північною Кореєю США мало що виграють і багато чого втратять. І про це не раз говорили вищі американські чиновники, уникаючи реакції на провокації КНДР, які могли б призвести до ескалації.

Так чого ж домагається Пхеньян? Відповідь криється в документі, в якому міститься якийсь план Кім Чен Ина.

У ньому сказано, пише Беннетт, що "шановний верховний головнокомандувач Кім", домінуватиме у світі за допомогою ядерної зброї, "змусить США вибачитися і виплатити компенсацію за десятиліття знущань над корейським народом". Крім того, світовий могутній порядок буде перебудований "чучхе-Кореєю, а не Сполученими Штатами".

Реальні загрози

Для того, щоб це не було порожніми погрозами, Північній Кореї знадобиться близько 10 років, — за цей час Пхеньян може створити 300 одиниць ядерної зброї й 100 міжконтинентальних балістичних ракет.

"Володіючи такими силами, він зможе подолати плановану наразі протиракетну оборону США і пригрозити одному або кільком американським містам ядерною атакою, якщо Сполучені Штати не скасують санкції проти Північної Кореї", — зазначає оглядач.

Кім Чен Ин також може пригрозити Сполученим Штатам обмеженим ядерним ударом, якщо вони не відмовляться від союзу з Південною Кореєю і продовжуватимуть протистояти Росії в українській війні.

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З цього напрошується висновок, що 2024 року Пхеньян майже напевно продовжить провокації, під час яких він проведе випробування балістичних ракет на театрі воєнних дій і міжконтинентальних балістичних ракет, включно з випробуваннями деяких нових ракет. Не виключені також підземні випробування ядерної зброї, на тлі триваючого її виробництва.

Однак є припущення, що Кім Чен Ин робить ставку на гостру реакцію Заходу на його погрози нападу на південних сусідів і їх знищення. Надмірна реакція дасть йому виправдання для певного рівня ескалації, що дасть йому змогу заявити, що президент Юн — палій війни, який наражає на ризик усю країну. Це ж вплине на кампанію Юна в прийдешніх виборах до Національних зборів.

Що можуть зробити США і союзники

Своєю чергою, переконаний Беннетт, США і Південна Корея мають розробити плани щодо стримування Півночі. Наприклад, вони можуть ухвалити рішення про негайне замороження виробництва північнокорейської ядерної зброї та МБР, а потім запропонувати Пхеньяну надати продовольство, медичні ресурси та електрику, якщо Північна Корея не вчинятиме провокацій.

Крім того, США і союзники можуть пригрозити Кіму, що кожного разу, коли він проводитиме випробування балістичних ракет, вони випробовуватимуть одну зі своїх систем доставки, які можуть становити екзистенціальну загрозу режиму. Наприклад, це можуть бути безпілотники Predator, яких особливо боїться Пхеньян.

Нагадаємо, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Південну Корею необхідно вписати в конституцію як "ворожу державу №1". Він додав, що уряд КНДР вживатиме "практичних заходів" для реалізації цього рішення".