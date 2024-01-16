"Гостра конфронтація": у КНДР запишуть до конституції Південну Корею як "ворога №1"

У Пхеньяні було ліквідовано ті відомства, які відповідали за діалог і налагодження контактів із Сеулом. Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею і Сполучені Штати Америки в посиленні напруги в регіоні.

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Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що необхідно вписати в конституцію Південну Корею як "ворожу державу №1". Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї або KCNA.

Також повідомляється, що в Північній Кореї було ліквідовано ті відомства, які відповідали за діалог і налагодження контактів із Півднем. Таке рішення було ухвалено під час засідання парламенту КНДР. Так, Верховні народні збори заявили, що Пхеньян і Сеул перебувають у "гострій конфронтації". Ба більше, Північна Корея не повинна була розглядати Південь як партнера.

У КНДР запишуть до конституції Південну Корею як "ворога №1"

"Комітет з мирного возз'єднання країни, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму — інструменти, які існували для діалогу, переговорів і співпраці між Північчю і Півднем, скасовуються", — ідеться в повідомленні.

Також у KCNA заявили, що уряд Північної Кореї вживатиме "практичних заходів" для реалізації цього рішення.

Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею та Сполучені Штати Америки в посиленні напруги в регіоні. За його словами, для Пхеньяна більше неможливо досягти примирення, а мирного возз'єднання з Півднем не буде.

Раніше повідомлялося, що в КНДР випробували нову маневрену твердопаливну балістичну ракету. Метою випробувань була перевірка характеристик гіперзвукової ракети середньої дальності та надійність її нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги.