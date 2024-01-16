"Острая конфронтация": в КНДР запишут в конституцию Южную Корею как "врага №1"

В Пхеньяне были ликвидированы те ведомства, которые отвечали за диалог и налаживание контактов с Сеулом. Ким Чен Ын обвинил Южную Корею и Соединенные Штаты Америки в усилении напряжения в регионе.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что необходимо вписать в конституцию Южную Корею как "враждебное государство №1". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи или KCNA.

Также сообщается, что в Северной Корее были ликвидированы те ведомства, которые отвечали за диалог и налаживание контактов с Югом. Такое решение было принято во время заседания парламента КНДР. Так, Верховное народное собрание заявило, что Пхеньян и Сеул находятся в "острой конфронтации". Более того, Северная Корея не должна была рассматривать Юг как партнера.

В КНДР запишут в конституцию Южную Корею как "врага №1"

"Комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма — инструменты, которые существовали для диалога, переговоров и сотрудничества между Севером и Югом, отменяются", – сказано в сообщении.

Также в KCNA заявили, что правительство Северной Кореи будет принимать "практические меры" для реализации этого решения.

Ким Чен Ын обвинил Южную Корею и Соединенные Штаты Америки в усилении напряжения в регионе. По его словам, для Пхеньяна больше невозможно достичь примирения, а мирного воссоединения с Югом не будет.

Ранее сообщалось, что в КНДР испытали новую маневренную твердотопливную баллистическую ракету. Целью испытаний была проверка характеристик гиперзвуковой ракеты средней дальности и надежность ее новых многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги.