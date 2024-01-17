Кто нагнетает Третью мировую: как западные СМИ разгоняют военную тревогу

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Беременность третьей мировой

Немецкий Bild своей статьей о желании россиян захватить балтийские государства стал неким спусковым крючком для "почти паники" как минимум в нескольких странах. И это при том, что немецкие журналисты, де-факто, описали то, о чем российские пропагандисты говорят последние десять лет.

Давайте попробуем разобраться, а что же происходит.

Кто нагнетает Третью мировую

Мы все прекрасно понимаем, что современные войны начинаются в СМИ (и это не новаторство 21 века). А у СМИ один принцип: хочешь выжить: дай большую сенсацию. Но несмотря на это, есть две страны, чьи СМИ ежедневно говорят о глобальной войне — это Северная Корея и Россия. Отличие только в том, что корейцы озвучивают эти вещи на уровне первого лица, а россияне — на уровне условного (и не условного) Медведева. Все остальные их союзники точно не готовы к глобальным войнам. Ни Иран, ни тем более Китай, несмотря на воинственную риторику, не хотят большой войны. Как минимум, сейчас.

Почему говорят о большой войне?

Россия на сегодняшний момент окончательно утратила какие-либо полицейские функции на постсоветском пространстве и сейчас настолько слаба, что даже не готова совершить переворот в Армении. Как оказалось, российская машина может работать только в одной парадигме: иметь (полу)марионеточного руководителя, купленные элиты и дальше доить страну. При малейших проявлениях самостоятельности россияне просто теряются (это, между прочим, одна из причин нашей войны, ведь они не умеют и не понимают, как сосуществовать с режимами, которые выходят из-под их тотального (не частичного, а именно тотального) контроля).

Второй аспект — россияне сейчас заняли нишу главного "вредителя" в мире. Не имея технологического и финансового превосходства, россияне могут поддерживать собственное "величие" только созданием проблем, которые, по мнению россиян, без них никто не решит. Проще говоря, они пробуют повторить подвиг Сирии, но два года им ничего особо не удается. Европа не мерзнет, мирового голода не происходит, Нигер не просит ввести войска, а Венесуэла не начинает войну против Гайаны. И даже Иран не готов воевать за ХАМАС или хуситов (удар по иракскому Курдистану — это всего лишь асимметричный ответ на удары по хуситам, который не будет иметь в ближайшее время какого-то серьезного продолжения).

Конфликт вокруг хуситов — лишь одно из локальных обострений

Что касается КНДР, то несмотря на воинственность заявлений, КНДР не готова к войне тоже. Причина проста. Воевать в одиночку — это самоубийство. А в нынешней ситуации Россия, которая покупает снаряды и ракеты у самой КНДР, не помощник. А Китай все еще не готов к большому конфликту.

Итак, причин разговоров о большой войне есть несколько. Первая: если Россия и КНДР ведут себя, как сумасшедшие — трудно не соблазниться поговорить об этом. Страшилки почти всегда порождают новые страшилки, а дальше включается то, что в СМИ называют "борьбой за рейтинг". С другой стороны, на заявления СМИ не могут не реагировать разведчики, военные и политики, которые должны говорить, что также готовятся к апокалиптическим сценариям. Единственный плюс всей этой протоистории заключается в том, что ключевые лидеры мира пока сохраняют трезвые головы и стараются не переходить красные линии.

Будет ли третья мировая?

Ответ однозначный: да, будет. Но точно она не начнется в 2024 году. И все, что мы видим — это всего лишь локальные игры. Пока мир не готов к большой войне. И она не нужна ни одному из игроков, даже России. Сейчас — все это блеф, политические интриги, там где идут выборы, и гонка за тиражами.

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