РФ второй раз за день запустила баллистические ракеты по Украине: в Одессе прозвучали взрывы

По информации Воздушных сил, всего было зафиксировано 3 пуска — два в направлении Одессы, а еще один — в сторону Полтавы. Всего прозвучало как минимум 2 взрыва, о чем рассказал корреспондент Фокуса.

Российские оккупанты второй раз за день атаковали Украину ракетами. В первую половину дня взрывы прозвучали в Киеве, а теперь — в Одессе. Фокус собрал все, что об этом известно.

В 17:25 в Telegram-канале Воздушных сил появилось сообщение о том, что существует угроза применения противником баллистического вооружения с южных регионов. В большинстве областей включили сигнал воздушной тревоги.

В 17:26 в командовании уточнили, что ракета летит в сторону Одессы. После этого в городе прозвучали взрывы, сообщил корреспондент Фокуса.

Местные власти никак не комментировали взрывы, которые могли прозвучать в Одессе, однако призвали граждан находиться в укрытиях до момента, пока снова не станет безопасно. В частности это касается областного центра и Одесского района, как написал начальник областной военной администрации в своем Telegram-канале.

"Это важно! Враг атакует нас ракетами", — говорится в сообщении.

В 17:31 в Воздушных силах предупредили украинцев об еще одном пуске ракеты. Она была зафиксирована в Кировоградской области и летела в сторону города Кременчуг. Спустя минуту курс был уже на Полтаву. На момент публикации материала сообщений о взрыве в городе не поступало. Местные власти также не комментировали вражескую атаку.

ВС РФ атаковали Украину ракетами с юга Фото: Скриншот

Третий пуск в Воздушных силах зафиксировали в 17:41 и это была ракета снова на Одессу. Спустя 2 минуты корреспондент Фокуса сообщил, что в городе прозвучали повторные взрывы.

Какими именно ракетами атаковали россияне мирные города в этот раз — неизвестно. Также устанавливается информация о возможных разрушениях.

Напомним, 25 марта российские оккупанты обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы с оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели.

Позже в ГСЧС обновили данные о вражеском обстреле. По данным спасателей, количество пострадавших от вражеского обстрела выросло до 10 человек. Среди них и 16-летняя девушка. Подростка уже выписали из больницы, как рассказал мэр столицы.