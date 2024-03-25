Почему не зимой: зачем Россия возобновила ракетные атаки на Украину в марте

О том, с какой целью, после достаточно длительного перерыва, РФ активизировала и масштабировала атаки с неба, выяснял Фокус.

Новая неделя 25 марта в Украине началась с атаки россиян по Киеву. Как сообщил вскоре после отбоя сигнала воздушной тревоги командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, "противник нанес удар по украинской столице двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма".

"Цели уничтожены, тип устанавливается", — добавил Олещук.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко отметил, что в результате вражеской атаки было зафиксировано падение обломков на жилой дом в Печерском районе. Кроме того, были повреждены несколько объектов в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки 25 марта, пострадали десять жителей столицы.

С чем связано ракетное обострение

В прошлую пятницу, 21 марта Россия осуществила первый за более чем месяц масштабный удар по Украине, используя при этом дальнюю авиацию. До указанного инцидента с момента предыдущего авиаудара по столице прошло 44 дня.

Активизацию россиян в небе в воскресенье, 24 марта прокомментировал в своем традиционном обращении президент.

"Конечно, наш воздушный щит требует значительного усиления. Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и села от террора", — акцентировал Владимир Зеленский.

По словам действующего хозяина Банковой, в течение прошлой недели "российские террористы" применили почти 190 ракет различных типов, около 140 "шахедов" и более 700 управляемых авиабомб.

Проанализировав возобновление РФ воздушных ударов по Украине с применением дальней авиации, британская разведка пришла к выводу, что Россия "почти наверняка" будет продолжать наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь оказать давление на украинское правительство и население.

Между тем, эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что давление оказывается не только и не столько на Украину и рядовых украинцев, как на западных союзников официального Киева.

Потенциал для наращивания ракетных запасов у россиян есть

Политолог и эксперт по ракетно-ядерному разоружению Александр Кочетков в разговоре с Фокусом отмечает, что к нынешним ударам россияне готовились достаточно тщательно.

В частности, отвечая на вопрос о том, почему ракетные атаки активизировались не зимой, как прогнозировалось, а весной — фактически на финише отопительного сезона в Украине, эксперт отметил следующее: "Потому что готовились, причем — очень и очень тщательно, ища у нас наиболее уязвимые цели, которые влияют на ситуацию с энергообеспечением, анализировали, где наименьшая противовоздушная оборона, как ее можно обойти и т.д. и т.п.".

Между тем, по убеждению Александра Кочеткова, говорить сегодня о ракетных запасах россиян некорректно, "поскольку в РФ не прекращается производство": "Если сразу после вторжения, когда пошли санкции, они изготавливали 50 ракет разного типа в месяц, то сейчас за аналогичный период уже производится 120-160 штук. Используют они примерно столько же. То есть, у России есть все возможности для наращивания запаса, пока санкции "работают" так, как они "работают".

Наряду с тем, по мнению Александра Кочеткова, в нынешних ракетных атаках четко прослеживается пропагандистская составляющая, "потому что как только они переизбрали своего несменного вождя, сразу и начали мощно бить по Украине".

"Враг не понимает одного: чем активнее нас будут атаковать, тем меньше мы будем готовы идти на любые переговоры. Тем более, что теперь мы имеем возможности и достаточно эффективно их используем атаковать их. И то, что мы уже разрушили 10% российского производства по переработке нефтепродуктов — серьезный удар по их запасам энергоносителей и экспортным возможностям РФ. То есть, ситуация симметричная: они донимают своими ракетными атаками нас, а мы — их. И это, по моему убеждению, не будет подталкивать ни их, ни нас к переговорам", — заключает Александр Кочетков.

Зачем Путин повышает ставки

Под несколько иным углом смотрит на ситуацию с нынешними ракетными атаками россиян политолог Олег Лесной. "То что сейчас происходит с обстрелами является одним из элементов давления не только на Украину как таковую (чтобы власть под натиском уставших и истощенных граждан пошла в худшем случае на переговоры, в лучшем — на капитуляцию), но и на наш ВПК и, конечно же, на союзников. Таким образом Путин демонстрирует, что после своего переназначения он усиливается и готов максимально повышать ставки, пугая не столько даже нас, как Запад, который с точки зрения Кремля должен пойти на какие-то уступки РФ", — отмечает эксперт.

По мнению политолога, один из ключевых вопросов сейчас заключается в том, насколько Запад "поведется" на вышеочерченные шаги России, связанные с активизацией ракетных атак на Украину.

"Путин и его окружение думают, что любой способ эскалации, если ее продемонстрировать на практике, повлияет на мнение Украины и Запада. Впрочем, на мой взгляд, если мы будем правильно коммуницировать с западными союзниками, мы сможем повысить уровень недоверия к таким действиям Путина. Более того, как по мне, мы наоборот сейчас сможем педалировать важнейший вопрос ПВО, мол, смотрите, пока у вас какие-то паузы, пока вы в очередной раз рисуете какие-то красные линии, через которые может произойти эскалация, нас неустанно атакуют. То есть ситуация, хотя это очень неприятно, что именно из-за таких событий, но в конце концов может наоборот пойти нам на пользу", — резюмирует Олег Лесной.

Таким образом, очевидно, что, активизируя ракетные атаки по Украине, Кремль одним выстрелом убивает сразу нескольких "зайцев". С одной стороны, РФ наносит разноплановый ущерб объектам критической инфраструктуры, что, среди всего прочего, отражается также и на возможностях отечественного военно-промышленного комплекса. С другой же стороны, Россия осуществляет психологическое давление на союзников Украины, чтобы те уговорили отечественную власть пойти на переговоры с Кремлем. И здесь уместно заметить, что мотивация у РФ действительно есть, ведь, например, как свидетельствуют недавние социологические опросы, сейчас 70% американцев выступают за мирные переговоры Киева и Москвы и хотят, чтобы Белый дом "как можно быстрее" подтолкнул к этому Украину.