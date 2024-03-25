С начала большой войны силы ПВО сбили более 2 тыс. российских ракет, — Минобороны

Военные отметили, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, поскольку гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было сбито более 2 тысяч российских крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает Минобороны в сервисе микроблогов Х.

В ведомстве отметили, что современные системы ПВО, предоставленные украинскими партнерами, спасли тысячи жизней. Все же основную работу выполнили украинские защитники.

"Гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов", — говорится в заметке.

Минобороны отметило, что именно по этой причине нашему государству нужно больше систем ПВО. Это позволит защитить украинский народ от российского террора.

Обстрел Украины 25 марта

Российские оккупанты 25 марта обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы из оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города. На месте работают полицейские, медики и спасатели.

Позже в ГСЧС обновили данные по вражескому обстрелу. По данным спасателей, количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 10 человек. Среди них и 16-летняя девушка. Подростка уже выписали из больницы, как рассказал мэр столицы.

В ДТЭК сообщили, что ночью 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Российские оккупанты второй раз за день атаковали Украину ракетами. По информации Воздушных сил, всего было зафиксировано 3 пуска — два в направлении Одессы, а еще один — в сторону Полтавы. В общем прозвучало по меньшей мере два взрыва, как рассказал корреспондент Фокуса.

Сейчас энергетикам удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения.

Напомним, 25 марта глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новые высадки украинских бойцов. Враг продолжает патрулировать и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море. На планирование таких спецопераций в определенной степени влияет немало факторов — от погоды и высоты волн до технических моментов.