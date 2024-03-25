ВС РФ ударили по Киеву ракетами "Циркон": какие секреты раскрыли их обломки, — Defense Express

Украинские специалисты подтверждают, что России удалось разработать действительно гиперзвуковые ракеты. Они способны набирать скорость до 7,5 Маха и являются "сверхсложными" для перехвата.

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Над Киевом 25 марта сбили две запущенные ВС РФ ракеты типа ЗМ22 "Циркон". В информационно-консалтинговой компании Defense Express сообщили, что благодаря обломкам специалисты смогли установить реальные характеристики и возможности нового вражеского оружия.

Действительно ли "Циркон" гиперзвуковой?

По данным источников, ЗМ22 "Циркон" все же имеет гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель.

"То есть "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", все же является гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость. А не только кратковременно разгоняться до нее за счет твердотопливного двигателя, как это у "Кинжала"", — подчеркнули в компании.

Хвостовая часть ракеты ЗМ22 "Циркон" Фото: Defense Express

Какая скорость у "Циркона"?

После старта и выхода ракеты из шахты, разгонная ступень обеспечивает вывод "Циркона" на высоту и набор скорости, при которой может работать гиперзвуковой двигатель. Ракета летит на высоте в несколько десятков километров и набирает постоянную скорость до 5,5 Маха. Полет в разреженной атмосфере позволяет уменьшить тепловую нагрузку из-за трения о воздух.

"Но скорость в 5,5 Маха для "Циркона" не является максимальной, потому что в районе цели он начинает пикирование и кратковременно разгоняется до 7,5 Маха. В это время корпус ракеты нагревается до максимальных температур, которые позволяет выдержать специальное теплоизоляционное покрытие", — объяснили эксперты.

Ближе к земле скорость "Циркона" снижается до сверхвысокой — 4,5 Маха.

То есть реальные возможности новой российской ракеты все же не соответствуют тем, что были заявлены. В Кремле хвастались, что "Циркон" может набирать скорость до 9 Махов, на самом деле такого показателя оружие не достигает.

Какая дальность у "Циркона"?

В России уверяли, что новая гиперзвуковая ракета сможет бить на 1000 километров. По мнению специалистов, пока можно говорить о дальности лишь в 700 километров. Речь идет об условиях, когда "Циркон" запускается с берегового ракетного комплекса шахтного базирования "Утес", известного также как "Объект-100".

Ракета "Циркон" Фото: Минобороны РФ

Насколько сложно сбить "Циркон"?

В Defense Express заявили, что скорость на конечном этапе в 4,5 Маха — "более чем значительная".

"Для сравнения, советская Х-22, которую РФ также использует для ударов по украинским городам, на терминальном участке имеет скорость до 2-2,4 Маха. Поэтому в любом случае "Циркон" является сверхсложной для перехвата ракетой", — подчеркнули эксперты.

Однако современные зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетной обороны позволяют "обезвреживать" ракеты этого типа.

Реконструкция внешнего вида ракеты "Циркон" Фото: Defense Express

Главный вопрос без ответа

Пока точно не известно, какую "Циркон" имеет систему наведения. Ранее специалисты предполагали, что ракета оборудована активной радиолокационной головкой самонаведения. Это подтверждало видео с испытания оружия.

"Но сейчас есть определенные возможности получить более точный ответ на этот вопрос, потому что среди обломков ракет также были найдены и электронные компоненты", — передали в компании.

Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев ракетами. Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.

В Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах.