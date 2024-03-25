ЗС РФ вдарили по Києву ракетами "Циркон": які секрети розкрили їхні уламки, — Defense Express
Українські фахівці підтверджують, що Росії вдалося розробити дійсно гіперзвукові ракети. Вони здатні набирати швидкість до 7,5 Маха та є "надскладними" для перехоплення.
Над Києвом 25 березня збили дві запущені ЗС РФ ракети типу ЗМ22 "Циркон". В інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express повідомили, що завдяки уламкам фахівці змогли встановити реальні характеристики й можливості нової ворожої зброї.
Чи дійсно "Циркон" гіперзвуковий?
За даними джерел, ЗМ22 "Циркон" все ж має гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.
"Тобто "Циркон", на відміну від Х-47 "Кинджал", все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. А не лише короткочасно розганятися до неї завдяки твердопаливному двигуну, як це у "Кинджала"", — підкреслили в компанії.
Яка швидкість у "Циркону"?
Після старту й виходу ракети з шахти, розгінний ступінь забезпечує виведення "Циркону" на висоту та набирання швидкості, за якої може працювати гіперзвуковий двигун. Ракета летить на висоті у кілька десятків кілометрів та набирає постійну швидкість до 5,5 Маха. Політ у розрідженій атмосфері дає змогу зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.
"Але швидкість у 5,5 Маха для "Циркону" не є максимальною, бо у районі цілі він починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. У цей час корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які дає змогу витримати спеціальне теплоізоляційне покриття", — пояснили експерти.
Ближче до землі швидкість "Циркону" знижується до надвисокої — 4,5 Маха.
Тобто реальні можливості нової російської ракети все ж не відповідають тим, що були заявлені. У Кремлі хизувались, що "Циркон" може набирати швидкість до 9 Махів, насправді ж такого показника зброя не досягає.
Яка дальність у "Циркону"?
У Росії запевняли, що нова гіперзвукова ракета зможе бити на 1000 кілометрів. На думку фахівців, наразі можна говорити про дальність лише у 700 кілометрів. Йдеться про умови, коли "Циркон" запускається з берегового ракетного комплексу шахтного базування "Утес", відомого також як "Объект-100".
Наскільки складно збити "Циркон"?
У Defense Express заявили, що швидкість на кінцевому етапі у 4,5 Маха — "більш ніж значна".
"Для порівняння, радянська Х-22, яку РФ також використовує для ударів по українських містах, на термінальній ділянці має швидкість до 2-2,4 Маха. Тому у будь-якому разі "Циркон" є надскладною для перехоплення ракетою", — підкреслили експерти.
Однак сучасні зенітні ракетні комплекси з можливостями протиракетної оборони дають змогу "знешкоджувати" ракети цього типу.
Головне запитання без відповіді
Наразі точно не відомо, яку "Циркон" має систему наведення. Раніше фахівці припускали, що ракета обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Це підтверджувало відео з випробовування зброї.
"Але наразі є певні можливості отримати більш точну відповідь на це питання, бо серед уламків ракет також були знайдені й електронні компоненти", — передали у компанії.
Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ ракетами. Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.
У Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Водночас час їх підльоту з Криму до Києва вимірюється у хвилинах.