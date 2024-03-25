ЗС РФ вдарили по Києву ракетами "Циркон": які секрети розкрили їхні уламки, — Defense Express

Українські фахівці підтверджують, що Росії вдалося розробити дійсно гіперзвукові ракети. Вони здатні набирати швидкість до 7,5 Маха та є "надскладними" для перехоплення.

Related video

Над Києвом 25 березня збили дві запущені ЗС РФ ракети типу ЗМ22 "Циркон". В інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express повідомили, що завдяки уламкам фахівці змогли встановити реальні характеристики й можливості нової ворожої зброї.

Чи дійсно "Циркон" гіперзвуковий?

За даними джерел, ЗМ22 "Циркон" все ж має гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.

"Тобто "Циркон", на відміну від Х-47 "Кинджал", все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. А не лише короткочасно розганятися до неї завдяки твердопаливному двигуну, як це у "Кинджала"", — підкреслили в компанії.

Хвостова частина ракети ЗМ22 "Циркон" Фото: Defense Express

Яка швидкість у "Циркону"?

Після старту й виходу ракети з шахти, розгінний ступінь забезпечує виведення "Циркону" на висоту та набирання швидкості, за якої може працювати гіперзвуковий двигун. Ракета летить на висоті у кілька десятків кілометрів та набирає постійну швидкість до 5,5 Маха. Політ у розрідженій атмосфері дає змогу зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.

"Але швидкість у 5,5 Маха для "Циркону" не є максимальною, бо у районі цілі він починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. У цей час корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які дає змогу витримати спеціальне теплоізоляційне покриття", — пояснили експерти.

Ближче до землі швидкість "Циркону" знижується до надвисокої — 4,5 Маха.

Тобто реальні можливості нової російської ракети все ж не відповідають тим, що були заявлені. У Кремлі хизувались, що "Циркон" може набирати швидкість до 9 Махів, насправді ж такого показника зброя не досягає.

Яка дальність у "Циркону"?

У Росії запевняли, що нова гіперзвукова ракета зможе бити на 1000 кілометрів. На думку фахівців, наразі можна говорити про дальність лише у 700 кілометрів. Йдеться про умови, коли "Циркон" запускається з берегового ракетного комплексу шахтного базування "Утес", відомого також як "Объект-100".

Ракета "Циркон" Фото: Мiноборони РФ

Наскільки складно збити "Циркон"?

У Defense Express заявили, що швидкість на кінцевому етапі у 4,5 Маха — "більш ніж значна".

"Для порівняння, радянська Х-22, яку РФ також використовує для ударів по українських містах, на термінальній ділянці має швидкість до 2-2,4 Маха. Тому у будь-якому разі "Циркон" є надскладною для перехоплення ракетою", — підкреслили експерти.

Однак сучасні зенітні ракетні комплекси з можливостями протиракетної оборони дають змогу "знешкоджувати" ракети цього типу.

Реконструкція зовнішнього вигляду ракети "Циркон" Фото: Defense Express

Головне запитання без відповіді

Наразі точно не відомо, яку "Циркон" має систему наведення. Раніше фахівці припускали, що ракета обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Це підтверджувало відео з випробовування зброї.

"Але наразі є певні можливості отримати більш точну відповідь на це питання, бо серед уламків ракет також були знайдені й електронні компоненти", — передали у компанії.

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ ракетами. Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.

У Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Водночас час їх підльоту з Криму до Києва вимірюється у хвилинах.