В Польше определили тип ракеты, которая 24 марта пересекла границу во время атаки РФ по Украине

Из-за того, что российские ракеты неточны, они могли сбиться с предусмотренной траектории курса, говорят в Генштабе ВС Польши.

Рано утром в воскресенье, 24 марта, польское воздушное пространство, скорее всего, нарушила российская крылатая ракета Х-101. Ее пребывание на территории страны составило 39 секунд. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула.

В частности он прокомментировал вопрос представителей СМИ относительно того, была ли эта ситуация провокацией или случайностью. По мнению Кукулы, не стоит исключать всех возможных вариантов. По его словам, из-за того, что запущенные Россией ракеты неточны, они могли отклониться от своего курса.

Отдельно у чиновника поинтересовались, почему польская армия не уничтожила эту ракету. Веслав Кукула отметил, что подобные цели недалеко от границы двух стран являются сложными относительно дилеммы сбивать или нет. Поэтому результаты уничтожения Польшей могут привести к непреднамеренным эффектам по другой стороне.

"Так же может случиться, когда Украина сбивает такую ракету: она способна упасть на территории Польши и привести к определенным последствиям", — подчеркнул он.

Как известно, вчера, 24 марта, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ракетами, запущенными со стратегической авиации. Одна из запущенных врагом 29 ракет попала в воздушное пространство Польши. При этом военные страны даже не пытались сбить ракету, потому что якобы были убеждены, что она вернется на территорию Украины.

Также сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало "на ковер" российского посла Сергея Андреева, однако дипломат проигнорировал это требование.