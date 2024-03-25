"Что-то случилось": в Мариуполе "прилетело" по базированию оккупантов, есть погибшие и раненые

Советник мэра города Петр Андрющенко объяснил удар работой вражеской ПВО. Он убежден, что настоящая цель атаки размещена на территории РФ — в Таганроге или Ростове-на-Дону.

23 марта во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Произошел "прилет" по вражеской базе, который пополнил потери ВС РФ. Деталями в комментарии "24 Каналу" поделился советник городского головы Петр Андрющенко.

Чиновник отметил, что из-за плохой работы мобильной связи власть не получает фото от местных и не все может публиковать. В то же время российские журналисты не показывают последствия попаданий.

Однако точно известно, что удар пришелся в район между поселками Водяное и Заря и Мариуполем. Там было размещено место базирования российских оккупантов.

"К сожалению, не попали в склад никакой, поэтому не было детонации. Но семь черных пакетов на Таганрог повезли", — отметил Андрющенко.

Кроме семи погибших есть вражеские бойцы, которые получили легкие ранения. Также повреждения получила российская техника.

"Там что-то случилось, наши "глаза" до сих пор пытаются досмотреть", — объяснил советник мэра Мариуполя.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

По его словам, сейчас нет фото с места событий, потому что ракурс помог бы врагу найти местного жителя, который сделал снимок.

"Скорее всего действительно это было срабатывание ПВО или что-то из ПВО упало. Упало оно в поселок Сопино, который является частью Мариуполя. Там живут русские военные, и там был взрыв. Видели, как поднимался дым серый. Сказать, было ли это попадание, сложно", — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что иногда на выяснение деталей требуется время. Однако целью, вероятно, было ударить по Таганрогу и Ростову-на-Дону. Целью, по мнению чиновника, мог быть НПЗ, место хранения топлива или аэродром.

Комментарий Петра Андрющенко (о взрывах в Мариуполе — с 0:58)

Во вражеском СМИ с новостями Мариуполя сообщений о взрывах и "прилете" по базированию не публиковали, однако вышел материал о "ярмарке выходного дня", которая прошла 23 марта.

Напомним, командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что ВС РФ сосредоточились на Бахмутском направлении вблизи Часового Яра. Враг делает "все возможное", не жалея бойцов и техники, но существенных успехов не имеет.

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