"Противник делает все возможное и невозможное": офицер рассказал о давлении оккупантов на Часов Яр

Несмотря на все усилия оккупантов и преимущество в технике и живой силе, враг не имеет существенного успеха, рассказал командир батальона БПЛА "Ахиллес".

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Войска РФ не прекращают ударно-штурмовые действия в районе Бахмутского направления, сосредоточившись возле Часового Яра Донецкой области. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

В то же время он отметил, что сейчас у врага нет значительных тактических успехов на фронте. Тем временем Силы обороны удерживают Андреевку и Клещеевку. Также дальнейших продвижений нет в Ивановском, они продолжают находиться на окраинах населенного пункта.

"Противник в Часовом Яру продолжает делать все возможное, для этого не жалеет ни личного состава, ни техники, однако не имеет существенных успехов. Во время жестких боев Силы обороны отражают вражеские атаки, продолжается системная слаженная работа бригад, которые держат отрезок по контрбатарейной борьбе", — подчеркнул он.

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По словам Федоренко, на Бахмутском направлении наблюдается действие различных оккупационных войск. Речь идет о военнослужащих с низким уровнем обеспечения и подготовки. В большинстве случаев это мобилизованные или представители частных военных компаний типа "Шторм-Z". Их лишили свободы на территории России и сейчас воюют против Украины.

"Противник использует именно таких военных для выявления огневых позиций и проходить вдоль минных заграждений Сил обороны. Враг не жалеет расходного материала и соответствующим образом не оснащает, не вооружает", — сказал он.

Также Россия не прекращает штурм войсками, у которых есть высокий уровень подготовки. Среди прочего это десантно-штурмовые войска, которых обеспечили средствами индивидуальной защиты, формой, оружием.

Напомним, что 24 марта эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что для успехов в Часовом Яру захватчики должны достичь существенных успехов на юго-восток.

Также 25 марта пресс-офицер 26-й артбригады Олег Калашников сообщил, что армия РФ привлекла элитные войска, создав угрозу захвата Славянска и Краматорска.