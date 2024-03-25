"Противник робить все можливе і неможливе": офіцер розповів про тиск окупантів на Часів Яр

Попри всі зусилля окупантів та перевагу у техніці і живій силі, ворог не має суттєвого успіху, розповів командир батальйону БПЛА "Ахіллес".

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Війська РФ не припиняють ударно-штурмові дії в районі Бахмутського напрямку, зосередившись біля Часового Яру Донецької області. Про це у коментарі "24 каналу" заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Водночас він зауважив, що наразі у ворога немає значних тактичних успіхів на фронті. Тим часом Сили оборони утримують Андріївку і Кліщіївку. Також подальших просувань немає в Іванівському, вони продовжують перебувати на околицях населеного пункту.

"Противник у Часовому Яру продовжує робити все можливе, для цього не шкодує ні особового складу, ні техніки, проте не має суттєвих успіхів. Під час жорстких боїв Сили оборони відбивають ворожі атаки, продовжується системна злагоджена робота бригад, які тримають відтинок щодо контрбатарейної боротьби", — підкреслив він.

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За словами Федоренка, на Бахмутському напрямку спостерігається дія різних окупаційних військ. Йдеться про військовослужбовців з низьким рівнем забезпечення та підготовки. У більшості випадків це мобілізовані чи представники приватних військових компаній типу "Шторм-Z". Їх позбавили волі на території Росії й зараз воюють проти України.

"Противник використовує саме таких військових для виявлення вогневих позицій та проходження вздовж мінних загороджень Сил оборони. Ворог не шкодує видаткового матеріалу і відповідним чином не оснащує, не озброює", — сказав він.

Також Росія не припиняє штурм військами, у яких є високий рівень підготовки. Зокрема це десантно-штурмові війська, яких забезпечили засобами індивідуального захисту, формою, зброєю.

Нагадаємо, що 24 березня експерти Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що для успіхів у Часовому Яру загарбники повинні досягнути суттєвих успіхів на південний схід.

Також 25 березня пресофіцер 26-ї артбригади Олег Калашніков повідомив, що армія РФ залучила елітні війська, створивши загрозу захоплення Слов’янська та Краматорська.