"Головний акцент для ворога": окупанти намагаються прорватись до Часового Яру, — ЗСУ

За даними пресофіцера 26-ї артбригади Олега Калашнікова, армія РФ залучила елітні війська та створила загрозу захоплення Слов’янська та Краматорська.

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Ситуація на Бахмутському напрямку вкрай складна — ворог використовує елітні війська, щоб прорватись до Часового Яру, що дасть можливість захопити Слов’янськ та Краматорськ. Про це заявив керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація навколо Часового Яру вже не перший день досить складна, напружена. Це є головний акцент для ворога в його штурмових бойових діях. Він намагається продавити нашу оборону, щоб вийти саме на Часів Яр, який є своєрідними воротами до Слов'янсько-Краматорської конгломерації", — сказав Калашніков.

Він уточнив, що ворог веде безперервні штурмові дії з використанням ствольної артилерії та авіаційних бомб. На атаки росіяни посилають як мобілізованих, так і елітні підрозділи.

"Це підрозділ 98-ї повітряно-десантної дивізії, окрема 10 штурмова. Їх підтримують також піхотні підрозділи, як контрактних, так і територіальних військ. І ми можемо спостерігати дуже багато добровольчих угрупувань", — зазначив Калашніков.

За його словами, в окупантів немає проблем у живій силі на цьому напрямку, оскільки свої втрати вони поповнюють шляхом мобілізації мешканців окупованого Донбасу.

Нагадаємо, що напередодні військовий експерт Олександр Коваленко розповів, коли чекати на пік наступу росіян на Часів Яр.

А за інформацією аналітиків ISW від 7 березня, війська РФ на Бахмутському напрямку ближче підійшли до Часового Яру. Зокрема окупанти просунулися на лінії Богданівка-Калинівка та Іванівське-Ступочки.