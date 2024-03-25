"Главный акцент для врага": оккупанты пытаются прорваться к Часовому Яру, — ВСУ

По данным пресс-офицера 26-й артбригады Олега Калашникова, армия РФ привлекла элитные войска и создала угрозу захвата Славянска и Краматорска.

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Ситуация на Бахмутском направлении крайне сложная — враг использует элитные войска, чтобы прорваться к Часовому Яру, что позволит захватить Славянск и Краматорск. Об этом заявил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире национального телемарафона.

"Ситуация вокруг Часового Яра уже не первый день достаточно сложная, напряженная. Это главный акцент для врага в его штурмовых боевых действиях. Он пытается продавить нашу оборону, чтобы выйти именно на Часов Яр, который является своеобразными воротами в Славянско-Краматорскую конгломерацию", — сказал Калашников.

Он уточнил, что враг ведет непрерывные штурмовые действия с использованием ствольной артиллерии и авиационных бомб. На атаки россияне посылают как мобилизованных, так и элитные подразделения.

"Это подразделение 98-й воздушно-десантной дивизии, отдельная 10 штурмовая. Их поддерживают также пехотные подразделения, как контрактных, так и территориальных войск. И мы можем наблюдать очень много добровольческих группировок", — отметил Калашников.

По его словам, у оккупантов нет проблем в живой силе на этом направлении, поскольку свои потери они пополняют путем мобилизации жителей оккупированного Донбасса.

Напомним, что накануне военный эксперт Александр Коваленко рассказал, когда ждать пик наступления россиян на Часов Яр.

А по информации аналитиков ISW от 7 марта, войска РФ на Бахмутском направлении ближе подошли к Часовому Яру. В частности оккупанты продвинулись на линии Богдановка-Калиновка и Ивановское-Ступочки.