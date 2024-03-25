"Нужна мощная ПВО, а не соборы": эксперт после удара по Одессе обратился к итальянцам

По мнению Александра Коваленко, за предложенные европейцами 500 тысяч евро лучше усилить оборону неба. Вместо этого средства выделили на восстановление Спасо-Преображенского собора

Одессе нужна мощная система противовоздушной обороны (ПВО), а не ремонт храмов. Об этом в своем Telegram-канале написал военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя ракетный удар России по городу сегодня вечером, 25 марта.

В частности он напомнил, что в свое время итальянская сторона выразила готовность содействовать помочь провести работы по восстановлению Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора, который в результате ракетного удара в июле прошлого года претерпел существенные разрушения.

Особым основанием для возмущения Коваленко стало то, что итальянцы предоставили 500 тысяч евро для восстановления "никому не нужного собора". Эксперт напомнил, что, насколько ему известно, некоторые прихожане этого храма молились "за здоровье" лояльного к Москве патриарха Кирилла. По словам обозревателя, молитвы за него можно было услышать в стенах этого собора как после 2014 года, так и уже с началом полномасштабной войны.

По словам Александра Коваленко, финансирование, которое Италия предоставила на восстановление культового сооружения, гораздо больше будут уместными для защиты от российских ракетных обстрелов.

"Можно было выделить эти деньги на закупку для Одессы ЗРК SMP/T... Если хотите помочь Одессе, не нужно помогать отстраивать никому ненужные церкви, лучше помогите с ПВО! Украина нуждается не в куполах! Украине нужен купол! Купол ПВО!" — отметил Коваленко.

Напомним, что сегодня вечером, 25 марта, российская ария второй раз за день нанесла ракетный удар по Украине, выпустив баллистическую ракету в направлении Одессы. При этом в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете в направлении города. После этого через некоторое время в Одессе прогремел сильный взрыв, а затем еще один. Местные власти настоятельно призвали жителей не выходить из укрытий.

Также известно, что армия РФ 23 июля 2023 года нанесла по Одессе массированный комбинированный ракетный удар. В частности, существенным разрушениям подверглась центральная часть города, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

При этом кремлевские пропагандисты отвергли обвинения в причастности армии РФ к разрушению в Одессе, зато обвинили в обстрелах украинскую систему ПВО. Также российские СМИ один за другим публиковали видео разрушенного собора и утверждали, что именно ВСУ своими действиями повредили это известное сооружение.