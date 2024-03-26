Сергей Жадан решил мобилизоваться в ряды бригады НГУ "Хартия", – СМИ

По словам журналистки Марии Малевской, кроме поэта к Силам обороны Украины присоединится один из музыкантов его коллектива.

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан намерен вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Об этом сказала журналистка Мария Малевская в эфире телемарафона, ссылаясь на слова поэта.

"Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне: вскоре в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска", — заявила Малевская.

В самом сюжете шла речь о том, что Жадан привез очередную партию помощи военнослужащим в Луганскую область.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов — есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом", — сказал поэт.

При этом на момент публикации статьи Жадан публично не подтвердил свое намерение вступить в ряды бригады НГУ "Хартия".

Напомним, 27 февраля украинский актер Алексей Тритенко, известный по фильмам "Круты 1918" и "Мирный-21" рассказал, что вступил в ряды ВСУ. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию приказа о зачислении его в действующую украинскую армию.

Ранее, 2 февраля, украинский телеведущий Орест Дрималовский в прямом эфире объявил, что получил повестку и идет служить в Вооруженные силы. Он отметил, что был морально готов к этому и хочет воспринимать мобилизацию "как вызов".