"Есть выбор": полк Калиновского объявил мобилизацию белорусов (видео)

Бойцы призвали белорусов ступать в полк Кастуся Калиновского, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное будущее в независимой европейской Беларуси.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского обратились к белорусам и призвали вступать в их ряды. Обращение они опубликовали на сайте полка 25 марта.

Днем публикации выбран День воли — 106-я годовщина со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

"Мы, белорусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди разного возраста, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, и презрением к жестокому режиму белорусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войны России против цивилизованного мира, объявляют национальную мобилизационную кампанию", — говорится в сообщении.

В полку добавили, что недавно подводили итоги своей деятельности и могут сказать, что подразделение стало одним из самых боеспособных национальных подразделений в войне против России.

Отмечается, что в подразделении разработана система обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты, создан опытный командный состав и что каждый белорус, независимо от специальности, может найти свое место в полку.

Тех белорусов, кто не готов присоединиться к полку, призвали участвовать в собрании.

Боец полка Калиновского Павел Шурмей (Дзядзька) в видеообращении отметил, что "судьба свободной Беларуси решается здесь и сейчас".

"Лукашенко боится только нас. Его хозяин Путин хочет расширить войну, и на этот раз отсидеться не получится. Война коснется каждого. У тех, кто остался на родине, есть выбор — стать пушечным мясом в путинском войске или присоединиться к нам и обеспечить себе и своим детям достойное будущее в независимой европейской Беларуси", — сказал он.

Заявки на вступление в полк принимаются в новом едином официальном боте, который доступен только на официальных страницах полка.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет гражданам других стран, которые легально проживают в Украине, становиться частью Национальной гвардии. Также незадолго до этого был предложен закон, который упрощает получение гражданства для иностранцев, которые защищают Украину на поле боя.