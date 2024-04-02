Доверие подорвано. Как Пентагон ухудшает отношения с бизнесом

Программа Shift Defense Ventures была жемчужиной, дающий Соединенным Штатам именно то, в чем они наиболее нуждаются сегодня: асимметричный потенциал. Примерно за два миллиона долларов в год Shift выпускала перспективных военнослужащих, заинтересованных промышленников, привлекала частный капитал, вела контрразведку и давала целый ряд менее ощутимых преимуществ. Однако программа потеряна, что может подорвать доверия бизнеса к Пентагону.

Инвесторы и представители Министерства обороны часто спрашивают меня, почему оборонные технологии вдруг стали привлекать внимание венчурных инвесторов и предпринимателей. За последние пять лет венчурные инвесторы вложили в оборонные технологии около 135 миллиардов долларов по сравнению с мизерными 40 миллиардами долларов за предыдущий пятилетний период. Ответ — компания Shift и созданная ею программа Defense Ventures. В течение последних пяти лет в рамках программы Defense Ventures военнослужащие, резервисты и гражданские сотрудники Министерства обороны проходят одно- или двухмесячную стажировку в ведущих венчурных компаниях и стартапах всей страны, ориентированных на оборонную промышленность.

Фокус перевел статью Джейка Чепмена об угрозах сотрудничества частного и военного сектора США.

Эти стажировки Shift и связанное с ними сообщество открыли второе дыхание для сферы оборонных технологий. В дополнение к большому притоку частного капитала в отрасль стали приходить стартаперы и предприниматели, которые несут с собой надежду на быстрое расширение возможностей и потенциала. A16z — одна из самых престижных венчурных фирм. В январе 2022 года они запустили подразделение American Dynamism стоимостью в миллиард долларов, ориентированное на финансирование решений некоторых из самых сложных проблем национальной безопасности Америки. Прежде чем начать финансировать возрождение оборонно-промышленной базы, они принимали у себя стажеров Shift, которые способствовали изменению подходов. True Anomaly, недавно созданная компания, занимающаяся вопросами осведомленности о космическом пространстве и орбитальных конфликтах, привлекла более 100 миллионов долларов от венчурных фирм. Прежде чем True Anomaly заключила с департаментом критически важные контракты, она тоже наняла выпускника программы Shift. Apollo, совершенно новая компания, нацеленная на то, чтобы заинтересовать студентов старших курсов в решении проблем национальной безопасности, провела в феврале этого года хакатон оборонных технологий в Эль-Сегундо с участием более 400 инженеров. Прежде чем основатели Apollo наметили свой курс, они посетили саммит Shift Defense Ventures в Вашингтоне. Наконец, еще до того, как я стал одним из основателей венчурной компании Marque Ventures, специализирующейся исключительно на национальной безопасности, а также провел два года, пытаясь спасти Army Venture Capital, я был одним из первых инвесторов Shift и принимал стажеров в отраслевой Alpha Bridge Ventures. Как инвестор Shift, я финансово заинтересован в успехе программы, но как американец, часто принимающий стажеров, я также глубоко заинтересован в судьбе Shift или ее преемника. Хотя текущий расцвет технологий национальной безопасности обусловлен многими факторами, значительную часть успеха в индустрии может быть связана с командой Shift и ее основателем Майком Слахом.

Тем, кто недавно пришел в клуб, эта история может показаться шокирующей, ведь в ней нету счастливого финала ни для сообщества, ни для Shift. Из-за сочетания пренебрежения и грубой некомпетентности Министерства обороны программу не продлили на 2024 год. Потеря этой программы — прекрасная демонстрация того, почему даже успешные программы могут потерпеть неудачу на этапе перехода через "долину смерти". К сожалению, гибель программы стажировок происходит в поворотный момент для отношений между департаментом и инновационной экосистемой. Не будет преувеличением сказать, что потеря этой программы, а также недоверие ее основателей и инвесторов к министерству как к партнеру, скорее всего, положит конец доверию между двумя сторонами.

Всего несколько месяцев назад в Национальной оборонной научно-технической стратегии Министерства обороны на 2023 год программа Shift Defense Ventures была упомянута как важнейший компонент технологической стратегии ведомства, а уже в 2024 году ее закрыли

Сказать, что компания преследует "собственные цели", значит преуменьшить ее значимость. Всего несколько месяцев назад в Национальной оборонной научно-технической стратегии Министерства обороны на 2023 год программа Shift Defense Ventures была упомянута как важнейший компонент технологической стратегии ведомства. На самом деле, программа Defense Ventures была буквально единственным частным проектом, названным по имени в официальном документе. Теперь, спустя всего несколько месяцев после публикации этой стратегии, министерство уничтожило ту самую программу, на которую рассчитывало.

Если забыть на время о ценности самой программы стажировок, более важная проблема заключается в том, что с таким бездушным пренебрежением к общепризнанной инновационной программе Министерство обороны не может рассчитывать завоевать или сохранить доверие частного сектора. Если промышленность и инвесторы не смогут подтвердить сигналы о спросе со стороны министерства, они либо попытаются интуитивно понять эти сигналы и потратят миллиарды впустую, в итоге полностью отказавшись от отрасли, либо пропустят первый шаг и просто перейдут к более легким задачам. Восстановить доверие и вернуть импульс, заложенный в стажировке, можно с помощью нескольких конкретных шагов. Необходимо провести полный аудит произошедшего, чтобы внести изменения в политику, которые придадут отрасли уверенность. Программа, подобная этой стажировке, должна быть закреплена в законе об ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год, чтобы сохранить фундамент отношений. Наконец, чтобы свести к минимуму губительные воздействие резолюций о продлении финансирования на начинающие стартапы, создаваемые для Министерства обороны, Конгресс должен создать небольшой чрезвычайный фонд для нетрадиционных оборонных подрядчиков, срок действия которого истекает всякий раз, когда принимается резолюция о продолжении финансирования. Даже крошечный фонд может стать ключевым различием между перспективной компанией, которая выживет и сможет реализовать свои возможности, и компанией, которая попадет в долину смерти.

Программа и стажировка Shift Defense Ventures

Стажировка Shift была относительно простой программой. Перспективные военнослужащие, резервисты и гражданские служащие Министерства обороны подавали заявки на участие в программе по группам. После отбора они направлялись в компании-организаторы, которые также прошли конкурсный отбор. В качестве приглашающей стороны выступали стартапы и венчурные фирмы, заинтересованные в сотрудничестве с Министерством обороны. Программа способствовала глубокому и содержательному обмену подходами и передовым опытом, что привело к заметным улучшениям как внутри Министерства обороны, так и за его пределами в том, что касается удержания кадров, непрерывности образования, привлечения промышленности и частных инвестиций. Несколько месяцев назад Shift провела опрос среди приглашающих компаний и выпускников-стажеров. Результаты этого опроса, которые до сих пор не были опубликованы, оказались весьма показательными. Что касается удержания, то 92,2% всех стажеров, окончивших программу, заявили, что у них либо возросло желание (50%), либо значительно возросло желание (42%) продолжать работу. По некоторым данным, одно из самых инновационных ведомств использовало стажировку как средство привлечения в службу новых талантливых сотрудников. Преимущества не ограничились удержанием — стажировка помогла и в обучении. По окончании программы 72% стажеров отметили от трехкратного до десятикратного повышения уровня владения технологиями и более глубокое понимание передовых методов работы в отрасли. Стажеры научились анализировать и оценивать компании, создающие оружие и информационные системы, на которые полагается Министерство обороны, и узнали, каково это — взаимодействовать с Министерством обороны в качестве нетрадиционного оборонного подрядчика.

Программа Shift Defense Ventures способствовала глубокому и содержательному обмену подходами и передовым опытом, что привело к заметным улучшениям как внутри Министерства обороны Фото: DVIDS

В то время как стажеры и компании, на которые они работали, получали прямые выгоды, принимающие компании также извлекали выгоду, что в конечном итоге приносило существенную косвенную пользу Министерству обороны. 96% выпускников и принимающих компаний сообщили, что промышленность была бы разочарована или сильно разочарована, если бы программа стажировок прекратилась. Хотя Отдел оборонных инноваций был основан для того, чтобы стать представителем Министерства обороны в Кремниевой долине (и в целом в технологической экосистеме), именно стажеры Shift являются послами министерства, встроенными в саму экосистему. Венчурные инвестиции в оборонную промышленность выросли с примерно 12 миллиардов долларов в 2018 году до примерно 30 миллиардов долларов в 2023 году. Это чистый прирост на 18 миллиардов долларов, что примерно равно размеру 4,5 новых Агентств перспективных оборонных исследовательских проектов. Хотя Shift не может утверждать, что именно она ответственна за весь рост финансирования, думаю, не будет преувеличением сказать, что их программа является одним из крупнейших факторов революции в военно-гражданских отношениях. Если Кремниевая долина продолжит развиваться без стажеров, она будет создавать продукты, менее соответствующие потребностям военных, и меньшее количество таких продуктов будет успешно переводиться и внедряться. Это неизбежно приведет к огромному сокращению инвестиций частного сектора в оборонные технологии, что прямо противоположно заявленной министерством цели привлечения частных инвестиций.

Так что же пошло не так?

Есть те, кто, прочитав эту статью, подумает, что если бы программа была действительно настолько полезна для промышленности и Министерства обороны, как ее описывают, то она бы не провалилась. Многие спросят, почему промышленность не финансировала программу или почему она не перешла на новый уровень. Вот история провала программы Shift, которую мне рассказали источники в компании и правительстве. Основные факторы заключаются в том, что AFWERX дала обещания, которые не смогла выполнить, и свернула программу слишком внезапно. Это стало результатом многочисленных кадровых перестановок, процесса заключения контрактов на неопределенный срок/неопределенные объемы производства, который растянулся более чем на год, прежде чем от него отказались, и обещанного продления контракта, которое было отменено слишком резко, чтобы компания смогла реализовать резервный план. У Shift было много заинтересованных покупателей в Министерстве обороны и разведывательном сообществе, но из-за действующего соглашения эти покупатели не могли начать процесс заключения контракта. Поэтому заказчикам из сферы национальной безопасности пришлось полагаться на уже действующий контракт AFWERX, который AFWERX решила не продлевать. Пока эта катастрофа медленно разворачивалась, компания Shift привлекла миллионы частного капитала от ведущих венчурных фирм и руководителей оборонной промышленности. Этот капитал был готов пойти навстречу министерству, но когда AFWERX объявила о своем намерении отказаться от продления контракта, частный капитал принял сигнал и ушел. Shift умерла на этапе перехода от исследований, разработок и создания прототипов к программе приобретения.

Сейчас 450 стажеров закончили обучение, десятки фирм инвестируют в оборонную промышленность, а сотни новых компаний создают новые проекты в этой области Фото: Facebook

Было бы справедливо спросить, сделала ли Shift то, что требовалось для США. Сейчас 450 стажеров закончили обучение, десятки фирм инвестируют в оборонную промышленность, а сотни новых компаний создают новые проекты в этой области. Возможно, нам следует просто сказать "миссия выполнена" и двигаться дальше. Однако это было бы огромной ошибкой. Хотя мы, безусловно, будем пожинать плоды программы в течение следующего десятилетия, сама по себе программа тоже продолжает развиваться. Ценность, которую она уже создала, не является аргументом в пользу того, что она изжила свою полезность – это доказательство того, что она была и остается крайне необходимой.

Что еще более важно, Соединенные Штаты находятся в критической точке в военно-гражданских отношениях, и потеря Shift может подтолкнуть ситуацию в неправильном направлении. За последние две недели несколько случаев заставили меня задуматься о том, что Америка, возможно, уже находится на пике сотрудничества между инновационной экосистемой и Министерством обороны. В разговоре с потенциальным партнером, который рассматривает возможность инвестирования в нашу фирму, этот партнер выразил серьезную обеспокоенность тем, что непрерывные резолюции и общая дисфункция Конгресса являются факторами риска, мешающими инвестициям в венчурные фирмы, вкладывающие средства в оборонную сферу.

Впоследствии один из предпринимателей (опытный бизнесмен, работающий в венчурной фирме, пока он думает о своей следующей компании) сказал мне, что он бросает компанию, над которой работал последние шесть месяцев, и переключается с оборонной тематики на другую. Почему? Потому что департамент недостаточно быстро направляет деньги нетрадиционным оборонным подрядчикам. И наконец, еще одна венчурная фирма, которая в прошлом году приняла положение об инвестициях в технологии двойного назначения, сообщила мне, что они приостанавливают свои инвестиции в оборонную промышленность, потому что деятельность компании не находит существенного отклика.

Это всего лишь отдельные примеры, но они подчеркивают, насколько хрупкой на самом деле является новая разрядка между промышленностью и Министерством обороны. Смерть Shift может разрушить только что наведенные мосты.

Путь вперед

Для смягчения ущерба можно предпринять ряд шагов. Во-первых, члены Конгресса должны запросить полный отчет о том, почему эта программа была пущена на самотек, и потребовать подотчетности. Не должно быть такого, чтобы в Национальной оборонной научно-технической стратегии программа или компания выделялись как основа, а затем этой же программе позволяли умереть несколько месяцев спустя. Если Соединенные Штаты хотят добиться успеха в сотрудничестве с частным сектором, сигналы, которые они посылают промышленности, должны быть подкреплены последующими действиями.

Далее, когда закон о полномочиях в области национальной обороны на 2025 финансовый год начнет формироваться, программа стажировок должна быть закреплена в законе, чтобы не допустить окончательной утраты ее преимуществ. За пять лет работы программа стажировок принесла невероятную пользу – эту пользу нельзя игнорировать, и ее следует развивать с помощью программы-преемника, которая продолжит глубокое взаимодействие с промышленностью, заложенное Shift.

Члены Конгресса должны запросить полный отчет о том, почему эта программа была пущена на самотек, и потребовать подотчетности Фото: Politico

Наконец, хотя непосредственной причиной неудачного перехода компании был, по сути, провал в сфере закупок, существовало множество клиентов Министерства обороны, готовых купить программу, которые из-за действующей резолюции не смогли вовремя начать свой собственный процесс заключения контрактов. Хотя Shift – не первая и не последняя компания, погибшая от последствий резолюции о продолжении финансирования, Конгресс должен принять меры, чтобы минимизировать ущерб. Такая простая вещь, как чрезвычайный фонд в десятки миллионов долларов, предназначенный для поддержки нетрадиционных оборонных компаний, могла бы предотвратить этот кризис и должна быть рассмотрена во всех будущих резолюциях о продолжении оборонной деятельности.

Программа Shift Defense Ventures была жемчужиной, дающий Соединенным Штатам именно то, в чем они наиболее нуждаются сегодня: асимметричный потенциал. Примерно за два миллиона долларов в год Shift выпускала перспективных военнослужащих, заинтересованных промышленников, привлекала частный капитал, вела контрразведку и давала целый ряд менее ощутимых преимуществ. Теперь эта программа исчезла, а вместе с ней исчезнет и часть того хрупкого доверия, над созданием которого Министерство обороны упорно трудилось. Невозможно смотреть на эту ситуацию иначе, чем как на глубокий провал процесса закупок. Я надеюсь, что мы все сможем серьезно отнестись к этому провалу и усердно работать над устранением пробелов в системе, чтобы подобное не повторилось. Даже самые патриотичные инвесторы могут выдержать лишь определенное количество дружественного огня, прежде чем сдадутся. В заключение хотелось бы отметить, что, хотя стажировки больше не существует, сами стажеры продолжают работать, чтобы поддержать Соединенные Штаты. Некоторые из них работают в промышленности, некоторые вернулись в Министерство обороны, а некоторые присоединились ко мне в Marque ventures. Где бы они ни были, я знаю, что они лишь в начале большого и продуктивного пути.

Об авторе

Джейк Чепмен работает в венчурной индустрии почти 20 лет как юрист, трижды основатель успешных компаний и венчурный инвестор, в том числе в качестве управляющего директора Корпорации венчурного капитала армии. Управляющий директор Marque Ventures, венчурной фирмы, специализирующейся на технологиях национальной безопасности. Очень часто пишет в Twitter под ником @vc и несколько реже – в LinkedIn.