Бойцы ВСУ поразили месторасположение операторов российских БПЛА (видео)

Авиаудар был нанесен высокоточной планирующей бомбой GLSDB. По мнению экспертов, это были или AASM 250 HAMMER класса "воздух-земля" французского производства, или американская JDAM.

Украинская авиация нанесла точный удар по расположению операторов российских беспилотников на Херсонском направлении. Во время авиаудара ВСУ применили высокоточные планирующие бомбы GLSDB. Кадры поражения позиции противника опубликовала 25 марта команда аэроразведки "Аэронавты".

"Совместная работа 32-й ОАБр, 140 отдельного разведывательного батальона корпуса морской пехоты и 73-го морского центра ССО", — говорится в комментарии под видео.

Также сообщается, что днем ранее с помощью GLSDB был уничтожен дом, в котором проживал экипаж вражеских БПЛА.

Отметим, что на кадрах зафиксирован достаточно мощный взрыв, поэтому если внутри находился личный состав противника, то он, скорее всего, был уничтожен.

Как отметили обозреватели "Милитарного" взрыв такой мощности свидетельствует о применении по позиции ВС РФ управляемой авиабомбы французского производства — AASM 250 HAMMER класса "воздух-земля", которая была запущена с самолета Воздушных сил ВСУ. Также не исключено, что это могла быть американская JDAM.

Местоположение дома с российскими операторами БПЛА

Между тем OSINT-наблюдатели выяснили, что дом, в котором находились операторы российских беспилотников, расположен в селе Чернянка, Каховского района Херсонской области. Причем ранее был замечен автомобиль, на котором передвигались оккупанты.

Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожили три танка противника. При этом в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.