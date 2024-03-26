Чтобы убедить стать на сторону Украины: Макрон отправится с визитом в Бразилию, — Bloomberg

По данным журналистов, президент Бразилии Лула да Силва хочет, чтобы Макрон прекратил противодействие соглашению о свободной торговле ЕС с южноамериканским блоком Mercosur, которое находится в подвешенном состоянии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в трехдневную поездку в Бразилию в рамках стратегии по укреплению отношений между развитыми странами и поддержке инициативы "Глобальный Юг". Об этом пишет изданиее Bloomberg.

По данным журналистов, главным моментом его визита будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву занять позицию относительно конфликта на Украине. До настоящего момента Лулу стремился сохранить нейтралитет своей страны, выстраивая ее как государство, способное поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной.

В ответ Лула надеется, что Макрон согласится прекратить сопротивление по поводу соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Mercosur, которое находится в застое с момента достижения политического соглашения в 2019 году.

Французские официальные лица заявили, что Макрон признает важную роль Бразилии среди развивающихся стран. Лидер Франции ставит на то, что разногласия между ним и Лулой относительно действий России на Украине могут быть преодолены, хотя Бразилия считает, что обе стороны несут ответственность за конфликт.

Бразильские представители настаивают на том, чтобы Франция модернизировала свой устаревший парк военно-пилотажных самолетов, заменив их новыми моделями лайнеров Phenom от компании Embraer SA. Однако такой ход не согласуется с стратегическими целями президента Макрона, направленными на укрепление европейского суверенитета через поддержку отечественной оборонной промышленности и закупки военного оборудования внутри Европы.

Embraer также пытается продать свой флагманский KC-390, новый военно-транспортный самолет, который она уже продала Нидерландам, Португалии и Австрии.

Напомним, 11 сентября президент Бразилии допустил арест Владимира Путина в случае его визита на саммит G20. Политик подчеркнул, что решение о задержании главы Кремля должна принять судебная системы страны, хотя незадолго до этого занимал другую позицию.