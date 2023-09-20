"У каждого свои проблемы": президент Бразилии назвал темы для разговора с Зеленским

Большое внимание будет уделено войне РФ против Украины, как отметил Луис Инасиу Лула да Силва. Также глава государства хочет вновь напомнить про свой мирный план.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал о своих ожиданиях перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На тему тему он высказался в интервью для Folha de S.Paulo 19 сентября.

По его словам, в первую очередь будут оговариваться важные вопросы, которые интересуют обе стороны. В том числе затронут тему войны РФ против Украины.

"Это будет разговор двух президентов, у каждого свои проблемы и свое видение", — заявил Луис Инасиу Лула да Силва.

Отдельно было отмечено, что бразильский президент намерен уделить особое внимание проблемам, которые его волнуют. В частности речь о "мирной инициативе", которая якобы должна стать первым шагом для урегулирования войны.

Встреча двух лидеров должна состояться в среду, 20 сентября в США, куда Владимир Зеленский и Луис Инасиу Лула да Силва прибыли на Генеральную ассамблею ООН.

Мирный план президента Бразилии: что известно

Мирный план президента Бразилии предусматривает создание группы стран, которые не поощряют войну, ведь это помогло бы скорее прийти к мирному соглашению. При этом, Бразилия была готова выступить в роли посредника во время переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Позже украинский президент раскритиковал своего коллегу за его высказывания, ведь это никак не поможет завершить конфликт.

"Я не очень понимаю, он считает, что его общество не разбирается в том, что происходит, до конца, и он на это рассчитывает? Или это еще одни заявления, которые никак не приближают к миру. Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Про гарантии безопасности России говорят Россия, Путин и Лула. Я считаю, у него есть свои мысли. Не обязательно, чтобы его мысли совпадали с Путиным", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 сентября президент Бразилии допустил арест Владимира Путина в случае его визита на саммит G20. Политик подчеркнул, что решение о задержании главы Кремля должна принять судебная системы страны, хотя незадолго до этого занимал другую позицию.