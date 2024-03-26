Перестали здороваться коллеги: чиновник Бундестага заявил об отставке из-за войны в Украине

Причиной отставки политик назвал разногласия с однопартийцами по поводу помощи Украине.

Глава внешнеполитического комитета Бундестага объявил об увольнении из-за войны в Украине. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Так, о своем намерении уволиться с занимаемой должности сказал 53-летний политик, член партии СДНП Михаэль Рот. Он заседает в Бундестаге с 1998 года, а с 2021 года возглавляет парламентский комитет по внешней политике. Причиной отставки он назвал разногласия с однопартийцами по поводу войны в Украине. Рот намерен уйти до следующих выборов осенью 2025 года.

"В прошлом году я заметил, что становлюсь все более чужим на наших собраниях, что меня раздражают комитеты и атмосфера в них. Когда двери в зал фракции открывались, мне казалось, что я лезу в холодильник. Не всем нравилась моя ранняя приверженность к Украине. Некоторые во фракции больше не здороваются со мной", — сказал Рот.

Как предполагает BILD Петер Понсген, возможно, окончательной причиной для увольнения Рота стали недавние слова лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха о необходимости "заморозить" войну в Украине .

"Отставка Рота может сыграть на руку сторонникам умиротворения России в рядах СДПГ", — пишет издание.

Напомним, что 21 марта сообщалось, что в Германии может находиться более 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Флориан Хан считает, что таких беженцев нужно лишить выплат.