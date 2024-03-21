Военнообязанных украинцев хотят лишить выплат в Германии: что предлагают в Бундестаге

По состоянию на февраль, по информации Федерального министерства внутренних дел Германии, в стране находилось более 150 тысяч мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Сейчас получат помощь 125 тысяч человек.

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В Германии может находиться более 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Флориан Хан считает, что таких беженцев нужно лишить выплат. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

Сколько украинских мужчин находится в Германии

По данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на январь 2024 года в Германию въехали 252 692 украинских мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Зато в Федеральном министерстве внутренних дел отметили, что в стране находилось 209 842 мужчины. В феврале в Германии находились 159 512 мужчин из Украины в возрасте от 27 до 60 лет.

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В Бундестаге предлагают лишить выплат мужчин

Более 125 тысяч украинских беженцев получают помощь от Германии. По словам депутата от ХДС, выплаты косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям и не соответствуют немецкому пониманию призыва и обороны собственной страны".

"Сигнальный эффект для воюющих украинцев, а также внутренне, плохой, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле к защите", — сказал Флориан Хан.

По его словам, именно поэтому он за приостановление выплат украинцам в Германии.

Кто против лишения выплат

Некоторые депутаты Бундестага выступили против лишения денежной поддержки беженцев, которые являются мужчинами призывного возраста. Депутат от СвДП Александр Мюллер заявил, что все беженцы, имеющие право на проживание в Германии, должны получить одинаковые льготы, независимо от их происхождения.

Тогда в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов сообщили, что гражданин может получать помощь, если имеет право на проживание и не может зарабатывать на жизнь, однако координирует с центром занятости для интеграции в работу.

В Украине призвали иностранные правительства отменить помощь беженцам

В январе советник руководителя ОП Сергей Лещенко призвал иностранные правительства отменить поддержку украинским беженцам, чтобы они вернулись на Родину, поддержали страну. Он отметил, что украинцам за рубежом и тем, кто остался, все труднее найти общий язык.

Напомним, 19 марта стало известно, что некоторых украинских беженцев лишат права на временную защиту в Чехии. Это касается тех, кто не явился на повторную регистрацию.

11 марта министр обороны Словакии Роберт Калиняк подчеркнул, что вместо отправки войск в Украину нужно вернуть "трусливых" украинцев на Родину.