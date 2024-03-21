Військовозобовʼязаних українців хочуть позбавити виплат у Німеччині: що пропонують у Бундестазі

Станом на лютий, за інформацією Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, у країні перебувало понад 150 тисяч чоловіків, віком від 27 до 60 років. Наразі отримають допомогу 125 тисяч осіб.

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У Німеччині може перебувати понад 200 тисяч українських чоловіків призовного віку. Депутат Бундестагу від опозиційної ХДС Флоріан Хан вважає, що таких біженців потрібно позбавити виплат. Про це повідомило видання Berliner Zeitung.

Скільки українських чоловіків перебуває в Німеччині

За даними Центрального реєстру іноземців, станом на січень 2024 рік в Німеччину вʼїхали 252 692 українських чоловіки віком від 18 до 60 років. Натомість у Федеральному міністерстві внутрішніх справ зауважили, що в країні перебувало 209 842 чоловіки. В лютому в Німеччині знаходилися 159 512 чоловіків з України у віці від 27 до 60 років.

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У Бундестазі пропонують позбавити виплат чоловіків

Понад 125 тисяч українських біженців отримують допомогу від Німеччини. За словами депутата від ХДС, виплати опосередковано протидіють українським оборонним зусиллям та не відповідають німецькому розумінню призову та оборони власної країни".

"Сигнальний ефект для воюючих українців, а також внутрішньо, поганий, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту", — сказав Флоріан Хан.

З його слів, саме тому він за призупинення виплат українцям у Німеччині.

Хто проти позбавлення виплат

Деякі депутати Бундестагу виступили проти позбавлення грошової підтримки біженців, які є чоловіками призовного віку. Депутат від ВДП Олександр Мюллер заявив, що всі біженці, що мають право на проживання в Німеччині, повинні отримати однакові пільги, незалежно від їхнього походження.

Тоді у Федеральному міністерстві праці й соціальних питань повідомили, що громадянин може отримувати допомогу, якщо має право на проживання та не може заробляти на життя, проте координує з центром зайнятості для інтеграції в роботу.

В Україні закликали іноземні уряди скасувати допомогу біженцям

У січні радник керівника ОП Сергій Лещенко закликав іноземні уряди скасувати підтримку українським біженцям, аби вони повернулися на Батьківщину, підтримали країну. Він наголосив, що українців за кордоном та тим, хто залишився, дедалі важче порозумітися.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що деяких українських біженців позбавлять права на тимчасовий захист у Чехії. Це стосується тих, хто не зʼявився на повторну реєстрацію.

11 березня міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк наголосив, що замість відправлення військ до України потрібно повернути "боягузливих" українців до Батьківщини.