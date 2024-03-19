В Чехии для части украинцев отменят статус временной защиты: что известно

Возобновить действие временной защиты украинские беженцы могут повторно, однако автоматически ее продлевать не будут.

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Некоторых украинских беженцев в Чехии лишат права на временную защиту. Речь о гражданах, которые не успели пролонгировать ее условия, поскольку это нужно было сделать до 15 марта 2024 года. Об этом сказано на странице чешского МВД для украинских беженцев Naši Ukrajinci.

Отмечается, что украинцы, которые не явились на повторную регистрацию, потеряют соответствующий статус в конце первого месяца весны. В то же время беженцы, если не планируют выезжать из Чехии, повторно подать заявление на восстановление статуса, поскольку автоматически его не возобновят.

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Иллюзиям здесь не место. Какие условия готовит ЕС для новых украинских беженцев

Так, после окончания срока действия временной защиты после 31 марта 2024 года можно подать заявление в любое отделение Краевых центров помощи Украине. Они работают в 12 регионах и в столице Чехии — Праге.

"Состоится новое рассмотрение оснований для предоставления временной защиты. Тот факт, что вы получили временную защиту в прошлом, не является основанием для ее повторного предоставления", — говорится в сообщении.

Кроме того, если гражданин снова получит временную защиту, это не будет означать, что он повторно будет иметь право на социальную помощь, в частности, на бесплатное медицинское страхование.

Что изменится для украинских беженцев в Польше в 2024 году

Польское правительство уже наработало ряд изменений, чтобы создать более жесткие условия для украинских беженцев. Планируется. что их введут осенью 2024 года, а до этого времени граждане Украины будут находиться в Польше на тех же условиях, что и граждане ЕС, с февраля 2022 года.

Как сообщало издание Rzeczpospolita, рассматривают, например, такие изменения — статус беженца украинцам будут отменять, если они поедут в отпуск или на праздники из Польши. Это будет считаться, что людям уже не нужна дополнительная защита. Сейчас без потери специального статуса можно выезжать с территории государства на 30 дней.

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Возвращаться не спешат. Сколько украинцев останутся в Европе в ожидании окончания войны

Несколько ранее мы объясняли, как в ЕС изменятся правила для беженцев из Украины. Европа поддерживает граждан из Украины с февраля 2022 года, когда начался массовый выезд людей из-за полномасштабного нападения ВС РФ. Но когда правительства стран оказывали украинцам разнообразную помощь, в том числе и финансовую, мало кто ожидал, что эта ситуация продлится так долго. Поэтому теперь страны постепенно пересматривают условия и ужесточают требования, чтобы уменьшить риски приезда новых беженцев. Например, Финляндия стала одной из первых стран, которая предложила беженцам из Украины, которые вернутся домой, выплатить 5,3 тысячи евро.