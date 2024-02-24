Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС продолжает расти — за последний месяц 2023-го оно выросло еще на 37,6 тыс. человек. Фокус исследовал, как изменилась жизнь украинцев за рубежом и есть ли у них намерения вернуться в Украину.

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По данным Евростата, временную защиту в странах ЕС на начало 2024-го имели более 4,31 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года. Наибольшее количество украинцев приняли Германия (1 251 245 человек, 29,0% от общего количества в ЕС), Польша (954 795 человек, 22,1%) и Чехия (373 035 человек, 8,7%).

Украинские беженцы будут иметь особую защиту в Европейском Союзе как минимум до 4 марта 2025 года, сообщает Европейский совет. Два года из трех возможных уже позади, и чем дольше украинцы находятся в Европе, тем меньше шансов на их возвращение домой. Беженцы адаптируются к новым условиям, находят работу, дети привыкают к новым учебным заведениям и к преподаванию на иностранном языке. А психологи говорят: после двух лет "новой жизни" возвращение домой будет восприниматься психикой как новая эмиграция.

После двух лет "новой жизни" возвращение домой будет восприниматься психикой как новая эмиграция

Позиция Украины: пусть возвращаются уже сейчас

Украина заинтересована в том, чтобы ее граждане вернулись домой как можно быстрее, иначе восстанавливать страну будет некому. Эксперты говорят, что возвращение каждых 100 тыс. украинцев домой дает прирост ВВП в 0,5%, а Украина нуждается в этих деньгах, как никогда. Поэтому, если раньше речь шла о возвращении в Украину после завершения боевых действий, то сегодня, когда сроки и критерии окончания войны размыты, украинская власть ищет способ заставить вернуться беженцев домой уже сейчас. Недавно представитель ОП Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам — это поощрит их вернуться на родину и поднимать отечественную экономику. "Вернувшимся не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике, и ситуация становится все сложнее", — сказал Лещенко.

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Позже президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу фактически поддержал эту мысль. "Было бы лучше, чтобы Германия помогала украинцам, отдавая деньги в бюджет Украины, а потом уже Украина перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится человек", — отметил Зеленский.

Желание украинской власти вернуть украинцев домой вполне понятно, если вспомнить негативные демографические тенденции, начавшиеся еще до начала полномасштабной войны. Прежде всего речь идет о сокращении количества людей трудоспособного возраста. Если в Украину не вернутся миллионы налогоплательщиков, это может стать настоящей катастрофой.

Если не вернуть назад миллионы налогоплательщиков, это может стать для Украины настоящей катастрофой

Чего хочет Европа: единого мнения нет

К сожалению, в Украине пока нет единой политики, направленной на решение проблемы с экономикой и демографическим кризисом. Проблема усугубляется тем, что многие страны Европы имеют противоположные цели в отношении беженцев из Украины. И хотя власти в разных странах-членах ЕС могут иметь разные интересы и позиции, на примере Германии, принявшей решение предоставлять беженцам упрощенные условия получения гражданства, можно увидеть: даже страны с мощными экономиками совсем не против, чтобы трудоспособные украинские мигранты оставались у них и поднимали их ВВП.

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Во время неформального заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоялось в конце января, госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур отметила, что война в Украине еще далека от завершения, однако Европа должна быть готова к будущему. "Даже если мы не знаем, какой будет ситуация в марте 2025 года, мы должны готовиться к различным сценариям — в интересах наших друзей в Украине и в интересах людей, выехавших из Украины", — цитирует DW де Мур.

Издание, ссылаясь на мнение старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Вита Новотного, отмечает: украинские беженцы в ЕС имеют более высокую профессиональную квалификацию и образование, чем местное население, а учитывая культурные особенности они лучше и быстрее ассимилируются, чем другие группы беженцев. Поэтому, в сочетании с растущим кадровым голодом в ЕС заинтересованность европейских стран удержать украинских работников очевидна.

Многие европейские страны заинтересованы удержать украинских работников Фото: Getty Images

"Этот год вполне может стать годом перемен для правительств европейских стран, которые приняли украинских беженцев, — отметил в комментарии Фокусу Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL. — Некоторые европейские страны уже пересматривают свою миграционную политику в отношении украинских беженцев . В Министерстве внутренних дел и администрации Польши начинается работа над созданием миграционной стратегии для Польши на 2025-2030 годы. Да и в целом Европа работает над изменениями политики в отношении беженцев не только из Украины. ЕС приближается к завершению реформы миграции и предоставления убежища перед выборами 2024 года. Назрел вопрос глобального подхода и обновления миграционной политики ЕС, и эти изменения коснутся также и украинцев".

Украинские беженцы в ЕС имеют более высокую профессиональную квалификацию и образование, чем местное население, они лучше и быстрее ассимилируются, чем другие группы беженцев

Два года новой жизни: пришло ли время принять решение

В конце прошлого года в издании The New York Times вышла статья, которая утверждала: два года полномасштабной войны являются переломным моментом. И именно сейчас беженцы должны определиться с выбором — вернуться на родину или остаться в Европе навсегда.

Но так ли это на самом деле? Психолог Александра Алексеева считает, что вряд ли два года полномасштабной войны можно считать тем рубежом, после которого необходимо обязательно определяться с планами на дальнейшую жизнь. "Во-первых, думать можно и пять, и десять лет — все зависит от того, на базе чего человек принимает решение. Во-вторых, даже принять решение — это еще не все. Мало что-то придумать, надо еще быть в состоянии это осуществить. Например, человек решил вернуться домой, а самого дома нет, он разрушен. В этом случае для возвращения надо найти большую идею, которая есть далеко не у каждого, и быть готовым возвращаться в полуразрушенный город и служить этой идее. Поэтому на самом деле то, что человек хочет сделать, и то, что он может сделать, — это разные вещи, иногда и противоположные. Это не говоря о том, что после двух лет другой жизни возвращение на родину будет восприниматься психикой, как новая эмиграция", — отметила психолог в комментарии Фокусу.

Часто для возвращения надо иметь большую идею и быть готовым служить этой идее Фото: Открытые источники

По мнению Александры Алексеевой, привязка к датам, попытки сформировать статистику и сделать прогнозы — все это способы структурировать нашу жизнь и осмыслить то, что осмыслить очень сложно. Хотя, возможно, правильнее "считать войну" не в годах, а в жертвах, количестве разорванных связей, количестве искалеченных жизней.

"Это как нефтяное пятно, которое разливается и прячет под собой все живое, — привела меткий пример психолог, — Можно измерить его диаметр, а можно представить, сколько живого оно погубило".

Привязка к датам, попытки сформировать статистику и сделать прогнозы — все это способы структурировать нашу жизнь и осмыслить то, что осмыслить очень сложно

В то же время директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк не исключает, что 2024 год вполне может стать для украинских беженцев годом ожидания и выбора. "Люди будут наблюдать за ситуацией на фронте и перспективами окончания войны, чтобы понимать, какое решение для себя принять — отметила эксперт в разговоре с Фокусом. - Однако даже если война закончится в этом году, не стоит ожидать возвращения всех украинцев, которые имели такое намерение. Украинским беженцам потребуется время не только на то, чтобы убедиться, что в Украине безопасно, но и на то, чтобы решить, что делать с той жизнью, которую они уже начали строить за рубежом".

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Так или иначе, все беженцы в Украину точно не вернутся, о чем говорят различные опросы и исследования. Например, осенью 2023 года Центр экономической стратегии опубликовал исследование, где говорится, что, по разным сценариям, за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. "Невозвращение украинцев будет иметь существенное влияние на украинскую экономику, которая может потерять от 2,7% до 6,9% своего ВВП ежегодно", — отметили в ЦЭС. Однако оценка числа тех, кто не планирует возвращаться, не статична, ведь чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше граждан принимают решение полностью и навсегда ассимилироваться в стране, которая предоставила убежище.

С каждым новым днем войны растет количество тех, кто не планирует возвращение в Украину

Об этом говорит и ученый Элла Либанова, которая недавно в разговоре с Фокусом объяснила: после войны население может сократиться на 3-4 млн. "Многое зависит от того, когда именно закончится война. Каждый день боевых действий и уничтожения украинской инфраструктуры уменьшает вероятность возвращения украинцев домой: во-первых, увеличивается количество тех, кому некуда возвращаться, во-вторых, улучшается адаптация беженцев на новых местах", — отметила эксперт.