"Получают и от вас, и от нас": Зеленский хочет, чтобы пособия беженцам на Западе шли Украине (видео)

Есть случаи когда человек получает помощь и от Берлина, и от Киева. По словам Зеленского, было бы лучше, если бы ФРГ направляла деньги прямо в бюджет Украины — затем чиновники распределяли бы пособия в зависимости от того, где находится тот или иной переселенец.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы социальные выплаты украинским беженцам, которые выплачивают западные страны, шли в бюджет Украины. По мысли главы государства, в дальнейшей уже украинские чиновники могли бы перераспределить полученные средства среди людей. Об этом он заявил в интервью немецкому новостном сервису Tagesschau ("Обзор дня" — нем.) телекомпании ARD.

Украинский лидер считает, что упомянутый подход позволит поддержать экономику Украины.

Зеленский — о выехавших за границу мужчинах

Интервьюер спросила о мужчинах призывного возраста, которые выехали из Украины. По ее словам, только в Германии их около 200 тысяч человек.

Зеленский ответил, что люди выезжали по разным причинам.

"В первые дни войны просто были открыты все границы. И это касается не только Германии — любых стран. Конечно, была война, люди спасали своих детей. И все это абсолютно понимают. И люди выезжали в разные страны мира. Кто-то выезжал, кто-то оставался тут. Это был выбор каждого. И сегодня кто-то вернулся, и мы благодарны тем, кто вернулся — Украину строить, не только воевать. В Украине очень много людей работают", — подчеркнул он.

Но, безусловно, вопрос номер один — про тех, кто на фронте.

"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. При этом у нас 30 млн людей работают. И даже может немного больше. Сказать точно не могу: мы не знаем, сколько на сегодня выехало — 6,5 или 7 млн. Мы говорим обо всех людях, которые сейчас в Украине, они защищают Украину и мир. На рабочих местах. Очень много оборонных предприятий. Очень много учителей, медиков", — отметил он.

Журналистка сказала, что в немецком обществе обсуждают вопрос о том, следует ли правительству поддержать Украину за счет сокращения социальных выплат мужчинам призывного возраста. Таким образом, сэкономленные средства могут передать Украине.

По словам Зеленского, такое решение было бы слишком обобщенным, и что есть нюансы, т.к. многие выехали на законных основаниях.

"Есть люди другого возраста, немобилизационного например. Те, кто поехали раньше, студенты. Поэтому очень сложно сейчас говорить. Решение поддерживать людей — это ваше личное решение, решение вашего государства. Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали незаконно, чтобы они были в Украине", — сказал Зеленский.

Вопрос не в том, что все упомянутые люди должны быть на фронте — эти люди должны платить налоги, поскольку эти деньги идут на военных.

"Конечно, если бы такую поддержку получали в Украине, это было бы правильным решением", — сказал он.

Президент добавил, что точно не требует от федерального канцлера Олафа Шольца быстро вернуть беженцев, "потому что мы живем в демократическом мире".

Если есть человек, который незаконно находится за рубежом, не нужно просить или требовать возвращения — должен работать закон, объяснил он.

"Соответствующие органы должны выполнять свою работу. Вот и все. Не может Олаф Шольц кого-то брать или приезжать с ним. Или подталкивать", — уточнил он, добавив, что и в отношении нарушителей следует действовать в законодательном поле.

О распределении пособий через бюджет Украины

"Если правительство хочет помогать украинцам. Есть такой момент, например кто-то выехал и находится за границей. Получает помощь от Германии (и мы благодарны за эту помощь). Но бывает, как бы это сказать, человек получает помощь и от вас, и от нас. Так бывает. Я сейчас не про наших украинцев в Германии. Я обобщаю. Поэтому я всегда говорил, что для нас намного лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, направляя деньги в бюджет Украины, потом бы Украина перераспределяла деньги, в зависимости от того, где находится тот или иной человек. Потому что, знаете, когда началась война, наши люди выехали — нет вопросов. Но они вывезли деньги, эти деньги остались в Европе. Потом Европа начала поддерживать Украину и поддерживать, опять же, в Европе. Все деньги, которые шли на поддержку, оставались в экономике той или иной страны", — сказал Зеленский.

Зеленский — о пособиях украинцам за рубежом (с 18:10)

Сколько платят беженцам в Германии

С недавних пор правительство Германии официально повысило выплаты гражданам Украины:

взрослым и родителям-одиночкам — 502 евро;

совершеннолетним — 451 евро;

детям до 5 лет — 318 евро.

6-13 лет — 348 евро;

14-17 лет — 420 евро.

Напомним, что 25 января сообщалось, что Польша изменит условия поддержки украинских беженцев.

Также Фокус в своем материале разбирался, зачем Германия предоставляет упрощенные условия получения гражданства.