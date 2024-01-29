"Отримують і від вас, і від нас": Зеленський хоче, щоб виплати біженцям на Заході йшли Україні (відео)

Є випадки, коли людина отримує допомогу і від Берліна, і від Києва. За словами Зеленського, було б краще, якби ФРН спрямовувала гроші прямо в бюджет України — потім чиновники розподіляли б допомогу залежно від того, де перебуває той чи інший переселенець.

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Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб соціальні виплати українським біженцям, які виплачують західні країни, йшли до бюджету України. На думку глави держави, надалі вже українські чиновники могли б перерозподілити отримані кошти серед людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому новинному сервісу Tagesschau ("Огляд дня" — нім.) телекомпанії ARD.

Український лідер вважає, що згаданий підхід дасть змогу підтримати економіку України.

Зеленський — про чоловіків, які виїхали за кордон

Інтерв'юерка запитала про чоловіків призовного віку, які виїхали з України. За її словами, тільки в Німеччині їх близько 200 тисяч осіб. Зеленський відповів, що люди виїжджали з різних причин.

"У перші дні війни просто були відкриті всі кордони. І це стосується не тільки Німеччини — будь-яких країн. Звичайно, була війна, люди рятували своїх дітей. І всі це абсолютно розуміють. І люди виїжджали в різні країни світу. Хтось виїжджав, хтось залишався тут. Це був вибір кожного. І сьогодні хтось повернувся, і ми вдячні тим, хто повернувся — Україну будувати, не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють", — підкреслив він.

Але, безумовно, питання номер один — про тих, хто на фронті.

"У нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія. При цьому у нас 30 млн людей працюють. І навіть може трохи більше. Сказати точно не можу: ми не знаємо, скільки на сьогодні виїхало — 6,5 або 7 млн. Ми говоримо про всіх людей, які зараз в Україні, вони захищають Україну і мир. На робочих місцях. Дуже багато оборонних підприємств. Дуже багато вчителів, медиків", — зазначив він.

Журналістка сказала, що в німецькому суспільстві обговорюють питання про те, чи слід уряду підтримати Україну внаслідок скорочення соціальних виплат чоловікам призовного віку. Таким чином, зекономлені кошти можуть передати Україні.

За словами Зеленського, таке рішення було б занадто узагальненим, є нюанси, оскільки багато хто виїхав на законних підставах.

"Є люди іншого віку, немобілізаційного наприклад. Ті, хто поїхали раніше, студенти. Тому дуже складно зараз говорити. Рішення підтримувати людей — це ваше особисте рішення, рішення вашої держави. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали незаконно, щоб вони були в Україні", — сказав Зеленський.

Питання не в тому, що всі згадані люди мають бути на фронті — ці люди мають платити податки, оскільки ці гроші йдуть на військових.

"Звичайно, якби таку підтримку отримували в Україні, це було б правильним рішенням", — сказав він.

Президент додав, що точно не вимагає від федерального канцлера Олафа Шольца швидко повернути біженців, "тому що ми живемо в демократичному світі".

Якщо є людина, яка незаконно перебуває за кордоном, не потрібно просити чи вимагати повернення — має працювати закон, пояснив він.

"Відповідні органи мають виконувати свою роботу. Ось і все. Не може Олаф Шольц когось брати або приїжджати з ним. Або підштовхувати", — уточнив він, додавши, що і щодо порушників слід діяти в законодавчому полі.

Про розподіл допомоги через бюджет України

"Якщо уряд хоче допомагати українцям. Є такий момент, наприклад хтось виїхав і перебуває за кордоном. Отримує допомогу від Німеччини (і ми вдячні за цю допомогу). Але буває, як би це сказати, людина отримує допомогу і від вас, і від нас. Так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я узагальнюю. Тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, спрямовуючи гроші до бюджету України, потім би Україна розподіляла гроші, залежно від того, де перебуває та чи інша людина. Тому що, знаєте, коли почалася війна, наші люди виїхали — немає питань. Але вони вивезли гроші, ці гроші залишилися в Європі. Потім Європа почала підтримувати Україну і підтримувати, знову ж таки, в Європі. Усі гроші, які йшли на підтримку, залишалися в економіці тієї чи іншої країни", — сказав Зеленський.

Зеленський — про допомогу українцям за кордоном (з 18:10)

Скільки платять біженцям у Німеччині

Віднедавна уряд Німеччини офіційно підвищив виплати громадянам України:

дорослим і батькам-одинакам — 502 євро;

повнолітнім — 451 євро;

дітям до 5 років — 318 євро.

6-13 років — 348 євро;

14-17 років — 420 євро.

Нагадаємо, що 25 січня повідомлялося, що Польща змінить умови підтримки українських біженців.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, навіщо Німеччина надає спрощені умови отримання громадянства.