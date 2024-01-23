Предлагал оставить беженцев без помощи: Лещенко заявил о "токсичных интерпретациях" его слов

Советник руководителя Офиса президента поблагодарил украинцев, "которые живут, творят и платят налоги" на территории страны. Экс-нардеп обратился и к людям, которые "устроили очередную вспышку ненависти", и отметил, что их "никто благодарить не будет".

Related video

Советник руководителя Офиса президента Украины и экс-нардеп Сергей Лещенко, который недавно высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам с целью поощрения их возвращения на Родину, пожаловался на "токсичную интерпретацию" его слов. Об этом бывший депутат Верховной Рады написал в своем Telegram-канале.

В заметке, которую Лещенко обнародовал во вторник, 22 января, он решил поблагодарить украинцев, "которые живут, творят и платят налоги в Украине".

"Это уже помощь Украине, это наша экономика, это наш ВВП, а значит — это средства нашим военным. Благодарность которым от меня безгранична", — подчеркнул экс-нардеп.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента поблагодарил и украинцев за рубежом, "которые работают, пересылают средства домой, не забывают национальную культуру и донатят на нужды армии". В то же время Лещенко подчеркнул, что "есть только одна Украина — здесь, куда мы все должны вернуться и возвращаемся".

Также бывший народный депутат обратился и к людям, которые "устроили сегодня очередную вспышку ненависти" и заявил, что их "никто благодарить не хочет и не будет".

"Тем, кто начал моим словам давать токсичные интерпретации или вообще выдумывать глупости. Тем, кто нарисовал яркие картинки с цитатами, выдергивая мои слова из контекста. Тем, кто годами живет приумножая разве что хейт и переводит любую дискуссию в развешивание ярлыков", — говорит Лещенко.

Лещенко заявил, что украинцев в ЕС нужно лишить помощи: детали

Напомним, ранее в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger экс-нардеп Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам, чтобы поощрить их вернуться обратно.

По мнению Сергея Лещенко, украинцам, которые покинули свою Родину из-за военных действий, и тем, кто остался за границей, становится все сложнее установить взаимопонимание и общение.

"Люди, которые выехали из Украины, никогда не поймут людей, которые остались. Я считаю, что страны, которые принимают, должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — заявил советник главы ОП.

Напомним, Фокус выяснил, к чему могут привести подобные заявления и что о них думают сами украинцы за рубежом.