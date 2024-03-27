Война за космос. Как США будут бороться с Китаем и Россией за превосходство на орбите

Вопрос о сохранении Космических сил и Космического командования важен, особенно учитывая действия РФ, Ирана и Китая, которые делают космос все более опасной операционной средой.

Нужны ли Соединенным Штатам вооруженные силы и единое боевое командование для защиты национальных интересов в космосе? Ответ положительный, учитывая необходимость противостоять угрозам в отношении свободы космоса и обеспечивать эффективную поддержку совместных или объединенных военных операций. Как заявил бывший заместитель начальника космических операций генерал Дэвид Томпсон, "и Китай, и Россия регулярно атакуют американские спутники небоевыми средствами, включая лазеры, радиочастотные глушилки и кибератаки".

Фокус перевел статью Марка Берковица о том, как США могут одержать победу в космическом пространстве.

Космические силы США были созданы в качестве шестого военного подразделения, а Космическое командование США стало одиннадцатым боевым командованием в 2019 году в ответ на новые угрозы интересам США в космосе. Вопросы о необходимости обеих организаций рассматривались еще до того, как президент Дональд Трамп издал Директиву №4 о космической политике, предписывающую министру обороны разработать законодательное предложение о создании Космических сил США, и меморандум о восстановлении Космического командования в качестве объединенного командования. К тому же они были рассмотрены Конгрессом до принятия закона о создании Космических сил в составе Министерства военно-воздушных сил.

Космические силы США были созданы в качестве шестого военного подразделения, а Космическое командование США стало одиннадцатым боевым командованием в 2019 году в ответ на новые угрозы интересам США Фото: Adobe Stock

Тем не менее, некоторые комментаторы вновь ставят под сомнение необходимость создания Космических сил и Космического командования. Например, в статье для War on the Rocks Маккензи Иглен и Тодд Харрисон утверждают (переведенный текст доступен по ссылке), что дискуссии о размещении штаб-квартиры командования в Алабаме или Колорадо отодвигают на второй план вопрос о том, должно ли командование вообще существовать. Они утверждают, что такое командование не нужно по организационным и экономическим причинам. Как бывший помощник заместителя министра обороны по космической политике я хорошо знаком с дискуссиями о реформах управления и организации космической деятельности в сфере национальной безопасности США и могу оценить аргументы в пользу ликвидации Космического командования.

Аргумент о ликвидации Космического командования из-за предполагаемых пересечений с Космическими силами и возможности сэкономить расходы не является ни убедительным, ни разумным. У вооруженных сил и объединенного боевого командования разные миссии, роли и функции. Ликвидация Космического командования не приведет к экономии средств, учитывая растущую потребность в распределении ресурсов для охраны и защиты интересов США в оспариваемой космической операционной среде. Разделение обязанностей между ведомством и боевым командованием эффективно и соответствует организации Министерства обороны в других областях. Ликвидация Космического командования приведет к неоправданному риску межведомственного соперничества и негативно скажется на совместной деятельности. Объединенное командование благодаря своему персоналу с соответствующими знаниями и опытом лучше подходит для интеграции космического потенциала в совместные и комбинированные операции. Космические силы все еще находятся на ранних стадиях развития и должны стремиться к тому, чтобы преуспеть в выполнении своей основной обязанности — организации, подготовке и оснащении космических сил. Дополнительная организационная чехарда приведет к ненужной дезорганизации космической сферы национальной безопасности. Короче говоря, ликвидация Космического командования неоправданно уменьшит способность Америки использовать космическую мощь в качестве инструмента государственного управления и ведения войны.

Ликвидация Космического командования неоправданно уменьшит способность Америки использовать космическую мощь в качестве инструмента государственного управления и ведения войны Фото: pexels.com

Контекст

Решение о создании Космических сил и Космического командования было смелым, учитывая, что управление и организация космической деятельности в сфере национальной безопасности оставались нерешенным вопросом. После окончания Холодной войны было проведено более 25 обзоров, исследований, советов, групп и комиссий, включая комиссию Рамсфелда 2001 года и комиссию Алларда 2007 года, которые изучали эту тему. На них рассматривались преимущества и недостатки альтернативных моделей, включая военный департамент, боевую службу, корпус, оборонное агентство, агентство боевого обеспечения и боевое командование с полномочиями в сфере бюджета и закупок.

В число проблем, вызывающих обеспокоенность исполнительной и законодательной власти насчет космической программы национальной безопасности, входит раздробленность управления и организации, а также неправильное распределение полномочий, ответственности и подотчетности. Среди симптомов этих проблем — ослабевание стратегических преимуществ США в космосе, недостаточная готовность к применению силы или угрозе ее применения, громоздкие процессы принятия решений, нестабильность процессов, закупок, программ и бюджета, слабое управление персоналом, отсутствие культуры и этики ведения боевых действий.

Космические силы и Космическое командование призваны решить эту проблему и противостоять угрозе. Противники США во время войн в Персидском заливе и Косово поняли, как интеграция космического потенциала в военные операции повышает способность Америки проецировать силу благодаря точности, скорости и летальности. С того времени Россия и Китай успели создать собственные космические силы, резко увеличить количество спутниковых систем, разработать, испытать и внедрять системы вооружений, которые угрожают свободе действий в космосе, начать угрожать вооруженным силам США и их союзникам, а также поставить под угрозу территории Америки и ее союзников. Их разработки включают в себя различные виды кибернетического, электронного оружия, кинетической энергии, направленной энергии, ядерного и орбитального оружия. Иран и Северная Корея также обладают кибернетическим, электронным и ракетным потенциалом для вмешательства в космические операции.

Иран и Северная Корея также обладают кибернетическим, электронным и ракетным потенциалом для вмешательства в космические операции Фото: ESA

Разделение обязанностей между Космическими силами и Космическим командованием соответствует принципам Закона о реорганизации в оборонной сфере 1986 года. Этот закон, названный в честь его соавторов, сенатора Барри Голдуотера и представителя Билла Николса, реорганизовал Министерство обороны, чтобы усовершенствовать управление им и повысить эффективность военных операций. Закон Голдуотера-Николса, помимо прочего, реформировал организационную модель, которая позволяла соперничеству ведомств и их узким интересам доминировать над общими интересами министерства и объединенных командований.

Таким образом, Космические силы — это служба, отвечающая за организацию, подготовку и оснащение космических сил и их представление Космическому командованию и другим командованиям, а Космическое командование — это объединенное командование, отвечающее за планирование и проведение космических операций, предоставление космических возможностей объединенным и совместным силам и защиту космической сферы. Короче говоря, Космические силы являются поставщиком сил для Космического командования. Объединенное командование включает в себя компоненты двух или более служб. Кроме того, согласно президентскому плану единого командования, который устанавливает миссии, обязанности и географические зоны ответственности командующих боевыми командованиями, Космическое командование является географическим боевым командованием с зоной ответственности, начинающейся на высоте 100 километров над средним уровнем моря и выше.

С точки зрения отношений с другими боевыми командованиями, выделение Космического командования в качестве географического командования заслуживает особого внимания. Как таковое оно может получать поддержку от других коммандований, а также оказывать им поддержку. Это включает в себя определение целей или задач и их приоритетность, сроки и продолжительность действий по поддержке, а также другие мероприятия для обеспечения эффективности и успеха поддерживаемой операции. В своем предыдущем воплощении Космическое командование было вспомогательным командованием без географической зоны ответственности.

Оценка

Два основных аргумента за ликвидацию Космического командования — организационный и экономический. Первый связан с утверждением о ненужности и избыточности Космических сил. В значительной степени это объясняется тем, что Космические силы имеют преобладающую часть военно-космических сил, получили основное командование для проведения космических операций и находятся в процессе создания полевых командований. Таким образом, ликвидация Космического командования устранит предполагаемое дублирование полномочий. Последнее утверждение связано с тем, что ликвидация Космического командования приведет к существенной экономии средств.

Космические силы, на которые приходится подавляющее большинство персонала, возможностей и командной структуры вооруженных сил США, вполне способны управлять совместными космическими операциями Фото: wiki

Однако наряду с полнофункциональными Космическими силами Космическое командование выполняет мало дополнительных функций. Космические силы, на которые приходится подавляющее большинство персонала, возможностей и командной структуры вооруженных сил США, вполне способны управлять совместными космическими операциями американских вооруженных сил без излишней бюрократической нагрузки в виде географического боевого командования. В то же время Космическое командование обходится Министерству обороны в сотни миллионов все более ограниченных оборонных долларов, которые можно эффективнее потратить в других местах. Эти излишества и высокие расходы должны стать причиной того, чтобы Министерство обороны рассмотрело вопрос о слиянии Космического командования с Космическими силами.

Желание Министерства ВВС нести доминирующую или исключительную ответственность за военную космическую сферу не является чем-то новым. Это была постоянная тема с самого начала космической эры. Однако вместо того, чтобы возложить на ВВС ответственность за всю воздушную разведку, президент Дуайт Эйзенхауэр создал Национальное разведывательное управление как совместное подразделение Министерства обороны и Центрального разведывательного управления. Аналогичным образом президент Рональд Рейган основал Космическое командование как единое командование, включающее в себя компоненты Космического командования армии и противоракетной обороны, Космического командования ВМС и Космического командования ВВС. Впоследствии президент Джордж Буш-младший и министр обороны Дональд Рамсфелд объединили Космическое командование и Стратегическое командование США после терактов 11 сентября, чтобы создать стратегические силы, состоящие из систем ядерного оружия, неядерных стратегических вооружений и космического потенциала для усиления сдерживания, предоставляя президенту больше возможностей для быстрого нанесения удара в любой точке мира.

Хотя создание Космических сил под руководством четырехзвездного генерала-члена Объединенного комитета начальников штабов является важным шагом для решения проблем, связанных с управлением и организацией космической деятельности, это лишь часть серии реформ, связанных с новой политикой и законодательством. Изменения также включают создание должности помощника министра обороны по космической политике, помощника министра ВВС по закупкам и интеграции в космической сфере, совета по закупкам в космической сфере и Космического командования. По сути, реформы планировалось проводить вместе, чтобы устранить раздробленность управления и организации, неадекватное управление, а также неправильное распределение полномочий, ответственности и отчетности.

Слияние Космического командования с Космическими силами, как рекомендуют Иглен и Харрисон, скорее всего, приведет к новым внутриведомственным трениям и межведомственному соперничеству и подорвет взаимодействие, способствующее военной доблести Америки. Это может неоправданно усложнить отношения между ветвями власти и командованием. По закону Голдуотера-Николса секретари военных ведомств и Объединенный комитет начальников штабов были намеренно исключены из оперативной цепи командования. Теперь эта цепочка идет от президента как главнокомандующего через министра обороны непосредственно к командующим войсками. По аналогии, административная цепочка командования теперь идет от президента к министру обороны, через секретарей военных департаментов и, по указанию секретарей, к командирам ведомств.

Когда командующий Космическим командованием США и командующий Космическим командованием ВВС имели двойное назначение (то есть один и тот же генерал занимал обе должности), командования часто занимали разные позиции по одному и тому же вопросу. Точно так же нередки разногласия между командующим Космическим командованием и начальником космических операций. Такие разногласия являются продуктивными для информирования президента, Совета национальной безопасности и министра обороны. Могут ли подобные разногласия между ведомством и командованием существовать, если Космическое командование будет объединено в Космические силы?

Космическим силам еще предстоит продемонстрировать мастерство в выполнении своих основных обязанностей по организации, подготовке и оснащению космических сил Фото: US Army

Создание конкретного, а не единого боевого космического командования по космосу вполне осуществимо, но это лишило бы армию, ВМС, Корпус морской пехоты и Береговую охрану возможности планировать и проводить военные космические операции. Это было бы неосмотрительно, поскольку Космические силы только зарождаются, продолжают развиваться под руководством лишь второго начальника космических операций и все еще формируют свою собственную культуру и этику. Это было бы неоправданно, поскольку Космическим силам еще предстоит продемонстрировать мастерство в выполнении своих основных обязанностей по организации, подготовке и оснащению космических сил, и дальнейшая перетряска приведет к ненужной реорганизации предприятия. Более того, это было бы неразумно, учитывая значительный опыт и возможности армии и флота в области космических программ, а также перспективы, знания, оперативный и тактический опыт других ведомств в использовании космических систем для поддержки операций на суше, на море, в воздухе и киберпространстве.

Космические силы должны преодолеть традиции ВВС и сформировать свою собственную культуру и этику. Чтобы полностью реализовать потенциал космической мощи, Америка должна иметь совместных бойцов, которые понимают, что космический потенциал — это передовой край военной мощи информационной эпохи. Однако в течение десятилетий Космическое командование ВВС страдало от необходимости соответствовать доминирующей культуре воздушных сил, в которой космосу отводилась вспомогательная роль. Это привело к тому, что космическое сообщество ВВС пыталось насильно приспособить доктрину воздушной мощи к доктрине космических операций, несмотря на различия между воздушной и космической областями, а также на физику полета в атмосфере и космосе. Хотя заимствование аналогий из других областей имеет свои пределы, разработка космической доктрины, концепций операций и военных планов выиграла бы от перенятия оперативного опыта в морской области, особенно подводных операций, учитывая его сходство в некоторых аспектах с космической областью.

В настоящее время Космическое командование как единое командование имеет в своем составе боевые подразделения, включая Командование космической и противоракетной обороны сухопутных войск, Космическое командование ВМС, Космическое командование сил морской пехоты, Космические силы ВВС, Космические силы США и Объединенное командование функциональных компонентов противоракетной обороны. Они обеспечивают разнообразие и глубину знаний и опыта для выполнения задач командования. Однако если бы командование состояло только из подразделений Космических сил, оно имело бы ограниченные знания и оперативный опыт в других областях. Это негативно сказалось бы на его способности интегрировать космические возможности в совместные или комбинированные операции. Объединенное командование с совмещенным опытом будет иметь иной менталитет, чем выделенное командование, ориентированное на Космические силы. Оно будет думать о том, что лучше для объединенных сил, а не для ведомства.

Независимо от того, будет ли это объединенное или специальное командование, военный офицер, возглавляющий Космическое командование, столкнется с задачей использования этой области для поддержки совместных и комбинированных операций для предотвращения использования космоса противником. Доверие со стороны других боевых командований, а также сил, обученных и подготовленных другими ведомствами, будет иметь большое значение для способности Космического командования выполнять свои задачи и реализовывать совместную доктрину и концепции операций в военное время. Космический потенциал скрепляет доктрину совместных операций и позволяет вести боевые действия с использованием информации. Решения о том, как, когда и куда распределять ограниченные ресурсы командования для проведения космических или наземных кампаний в случае войны, которая начнется в космосе или распространится на него, будут иметь решающее значение. Действительно, способность обеспечить поддержку совместных и объединенных сил в условиях противостояния, деградации и оперативных ограничений может стать решающим фактором, влияющим на ход и исход будущего конфликта, учитывая, что Америка в большей степени, чем ее соперники, зависит от использования космоса для проецирования силы в Евразии и на Ближнем Востоке.

Наконец, утверждение о том, что ликвидация Космического командования позволит сэкономить значительные средства, предполагает дублирование полномочий между Космическими силами и командованием. Учитывая различные обязанности служб и боевых командований, это не так. Более того, если служба и командование останутся на своих направлениях и будут работать вместе, это обеспечит синергетический эффект. Следовательно, уместно задать следующий вопрос: почему Космические силы создают полевые подразделения для поддержки боевого командования, а не предоставляют Космическому командованию необходимые для этого ресурсы? Даже если отбросить сомнительное утверждение о ненужном дублировании полномочий и связанных с этим затратах, альтернативная стоимость ликвидации Космического командования как единого командования с компонентами всех ведомств будет высокой по причинам, о которых говорилось выше. На самом деле, затраты на защиту интересов США в космосе продолжат расти независимо от того, является ли Космическое командование объединенным или отдельным. Противники уверены, что космос — это область, в которой на Америку можно давить, учитывая ее зависимость от спутниковых систем и их решимость противников подвергать риску собственные активы.

Заключение

Для лиц, принимающих решения в США, важно обеспечить надлежащую организацию страны для сдерживания или победы в войне с использованием космического пространства. Как заявляли сменявшие друг друга президентские администрации обеих политических партий, беспрепятственный доступ к космосу и его использование являются жизненно важным национальным интересом, поскольку он имеет решающее значение для безопасности и экономического благосостояния Америки. Таким образом, вопрос о сохранении Космических сил и Космического командования важен, особенно учитывая действия иностранных держав, которые делают космос все более опасной операционной средой.

Рекомендация ликвидировать Космическое командование из-за предполагаемой избыточности Космических сил для экономии средств неразумна и неубедительна. Разделение труда между вооруженными силами и объединенными командованиями необходимо и выгодно стране. Обеспечение того, чтобы межведомственное соперничество и корыстные интересы не доминировали над общими потребностями Министерства обороны и командований, столь же важно для военных операций в космосе, как и на Земле. Способность Америки использовать космическую мощь в качестве инструмента государственного устройства и ведения войны только выиграет от существования как ведомства, ориентированного на космос, так и объединенного командования, а также надлежащего обеспечения ресурсами обеих организаций для выполнения их различных миссий, ролей и функций.

Об авторе

Марк Берковиц — независимый консультант и советник американских правительственных и частных клиентов. Ранее он занимал должность помощника заместителя министра обороны по космической политике и вице-президента по стратегическому планированию в корпорации Lockheed Martin. Высказанные здесь мнения принадлежат исключительно автору.