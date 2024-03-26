"Решение одно": Братчук объяснил, как остановить обстрелы баллистикой из Крыма

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", Киеву точно известно, где размещены пусковые установки врага и как уничтожать их.

Российские оккупанты регулярно обстреливают украински города баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Чтобы предотвратить данные ракетные атаки, необходимо максимально ликвидировать усковые установки России, размещенные на полуострове. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии изданию 24 "Канал".

Согласно его высказыванию, Украина исследует возможности по ликвидации российских пусковых объектов на временно оккупированном полуострове Крым. Он выражает надежду, что урегулирование этого вопроса займет минимальное количество времени.

Братчук отметил, что как баллистические ракеты, так и ударные дроны, запущенные из Крыма, приносят существенный вред Украине.

По словам официального представителя, основной задачей Вооруженных сил в настоящее время является ликвидация пусковых установок противника и мест их возможного размещения.

"Украине точно известно, где размещены пусковые установки врага. Россия пытается прятать их: перемещает по территории временно оккупированного Крыма, маскирует, расставляет фальшивые макеты", — добавил он.

Братчук также подчеркнул, что не только укрепление систем ПВО будет способствовать эффективной защите воздушного пространства Украины. Точные операции Воздушных сил по поражению вражеских военных объектов существенно укрепят оборонные позиции Украины.

"Но от судьбы не убежишь, а тем более от тех ударов, которые наносят Вооруженные Силы Украины. Решение одно – зло надо уничтожать там, где оно зародилось. Я думаю, что немного времени должно пройти, чтобы эти вопросы были решены, – отметил Братчук.

Напомним, 25 марта сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы с оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели.

Спустя несколько часов противник нанес удары снова, но в этот раз взрывы прозвучали в Одессе. Всего было зафиксировано 3 пуска — два в направлении Одессы, а еще один — в сторону Полтавы. Всего прозвучало как минимум 2 взрыва с небольшой паузой.