Конгресс США выделил Украине 300 миллионов долларов, но их уже потратили, — Politico

Указанная сумма была потрачена в ноябре 2023 года в рамках инициативы USAI.

Американский Конгресс в конце прошлой недели принял решение о выделении на вооружение украинской армии 300 миллионов долларов, что стало первым новым финансированием военной помощи Киеву более чем за год. Об этом пишет издание Politico.

Речь идет о деньгах, которые выделялись на "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). Эти средства были предусмотрены в проголосованном Конгрессом и подписанном президентом США Джо Байденом в субботу бюджете на 1,2 триллиона долларов.

Однако, как стало известно источникам издания в Белом доме, проблема заключается в том, что этих средств уже нет, поскольку еще в ноябре 2023 года их потратили в рамках инициативы USAI. В связи с этим, фактически речь идет о символическом шаге. Один из чиновников рассказал Politico, что сейчас эти 300 миллионов долларов "уже нельзя использовать". Скорее всего, речь идет о сигнале Вашингтона, что Соединенные Штаты продолжают помогать Украине.

Вместе с этим, отмечают авторы материала, даже в случае доступности этих средств, они не смогли бы изменить ситуацию на фронте в Украине. Белый дом и Пентагон продолжают настаивать на необходимости выделения Палатой представителей новой помощи Украине на десятки миллиардов долларов.

В комментарии изданию официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц отметил, что представители ведомства несколько раз призывали конгрессменов принять все необходимые меры, чтобы поддержать Украину в такое непростое время.

"Это крайне важно для Украины, поскольку нет другого способа для удовлетворения потребностей Украины в таких больших масштабах", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что 11 февраля Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о выделении Украине помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Однако спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался выносить его на голосование. По его мнению, сначала нужно продолжить финансирование американского правительства.

При этом 21 марта Майк Джонсон заявил, что рассмотрение вопроса о помощи Украине состоится уже после согласования бюджета на 2024 год. В то же время политик заверил, что с этим вопросом медлить не будут.