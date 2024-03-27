По словам нардепа Ирины Геращенко, у Андрея Антонищака были проблемы со здоровьем. Он "очень остро" переживал ситуацию на фронте.

Стало известно о смерти координатора 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины и народного депутата VIII созыва Андрея Антонищака. Об этом в среду, 27 марта, написала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак", — говорится в сообщении.

По словам Геращенко, депутата "война настигла в тылу", причиной его смерти стали проблемы со здоровьем.

"Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. В парламенте мы вместе работали в коалиции. Помним тебя, Друг ... Искренние соболезнования семье", — отмечает Геращенко.

Умер экс-нардеп Антонищак

Также о смерти воина Национальной гвардии Украины сообщил его побратим, экс-нардеп Богдан Маткивский.

"Отошел в вечность Андрей Антонищак. В скорби семья, семья, собратья и сестры, друзья, коллеги. Время прощания с нашим собратом напишу позже. Вечная память. Покойся с миром, брат", — говорится в заметке.

Умер экс-нардеп Антонищак

Андрей Антонищак: что известно

Андрей Антонищак — украинский политик и общественный деятель. Он был координатором 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины, народным депутатом VIII созыва, членом парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко", членом Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Родился 23 июня 1969 года в Новом Роздоле на Львовщине. Окончил МАУП по специальности "управление персоналом и бизнесом". Трудовую деятельность начал в 1991 году в МП "Раздел".

Напомним, вчера, 26 марта, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что умер Герой Украины, профессор, академик Национальной академии наук, доктор физико-математических наук Игорь Юхновский.