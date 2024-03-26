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Военный Фокус Российско-украинская война

Побывал в самых адских боях: на фронте погиб боец ГУР МОУ "Физрук" (фото)

Николай Надыбский, военный, ГУР, погибший
На фронте погиб Николай Надибский

Николай Надыбский воевал на Восточном и Южном направлениях. Он участвовал в освобождении острова Змеиный и был награжден орденом "За мужество".

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На фронте погиб боец спецподразделения ГУР "Артан" Николай Надыбский с позывным "Физрук". Это произошло во время выполнения боевого задания 19 марта. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Facebook.

"Отважный защитник, заботливый отец, любящий муж, активный общественный деятель и настоящий патриот — таким был Николай Надыбский, таким и запомнит его наша громада", — сказал Сергей Моргунов.

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Надыбский был выпускником Винницкого лицея №9 и факультета физического воспитания и спорта Винницкого государственного педагогического университета им.

В 2023 году мужчина присоединился к спецподразделению ГУР "Артан". "Физрук" побывал в самых адских местах на фронте на Восточном и Южном направлениях. Мэр отметил, что мужчина домой вернулся на щите, у него осталась жена Юлия и маленький сын Макар.

Николай Надыбский, военный, ГУР Fullscreen
Николай Надыбский

"19.03.2024 года был самый страшный день и звонок, который изменил нашу с Макаром жизнь… Мы обязательно будем с гордостью нести о тебе память", — написала жена Юлия.

Его знакомый Олег Безверхий рассказал, что Надыбский участвовал во многих операциях на фронте, в частности в освобождении острова Змеиный. Также мужчина был награжденным орденом "За мужество".

Николай Надыбский, военный, ГУР Fullscreen
Николай Надыбский
Награда Надыбского, орден Fullscreen
Награда Надыбского

Друг детства погибшего Юрий Аверкин заявил, что "Физрук" погиб во время выполнения боевого задания.

"Человек из-за которого я начал волонтерить. Человек для которого я волонтерил и переживал, чтобы все было. Не было такого дня, чтобы я ему отказал в помощи, а он мне. Много планов, мечтаний, целей. И все в один момент стерлось", — сообщил он.

Напомним, 19 марта стало известно о том, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр Артем Жигадло с позывным "Ронин". Полеглый участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке.

18 марта в комитете Рады по вопросам свободы слова сообщили о смерти ведущего Петра Цурукина. Мужчина более года считался пропавшим без вести.