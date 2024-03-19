Вернулся "на щите": на фронте погиб известный ультрас киевского "Динамо" (фото)

Мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк стал на защиту Родины с началом полномасштабного вторжения ВС РФ. Смертельные ранения боец получил во время своего последнего боевого задания.

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Фанат футбольного клуба "Динамо" Киев и представитель фирмы Capitals Иван "Бонус" Фесенюк погиб на фронте. Об этом сообщили в Facebook WBC Ультрас Динамо.

С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины он стал на защиту Родины. Во время своего последнего боевого выхода Иван получил смертельные ранения.

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Ультрас выразили соболезнования родственникам и близким украинского защитника. Они отметили, что Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Для бело-синего движения его гибель значительная потеря. Фанаты заверили, что будут помнить его героический подвиг.

"Вечная слава герою", — говорится в заметке.

До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны. Он был мастером спорта по кикбоксингу.

Фото: WBC Ультрас Динамо/ Facebook

Гибель футболистов на войне с Россией

В октябре в Запорожье в боях с россиянами получил смертельные ранения воспитанник киевского "Динамо" Александр Щетинин. Футбольный клуб выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что спортсмен совершил великий подвиг ради всего украинского народа.

На войне с РФ, как стало известно 1 декабря 2023 года, погиб Роман Годованый, бывший футболист клуба "Волинь". Бывший спортсмен служил в 33 ОМБр. Он погиб в результате взрыва российского снаряда во время выполнения боевого задания.

На фронте также погиб украинский футболист Кирилл Молоков, который выступал за мини-футбольный клуб "Карбон" из Черкасс. Украинский защитник получил смертельные ранения во время штурма позиций российских войск.

Напомним, в январе стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько. Он сделал значительный вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.