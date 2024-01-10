На войне с российскими оккупантами погиб футбольный арбитр (фото)

Арбитр, который внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины, получил смертельные ранения во время боев в Запорожской области.

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На фронте погиб футбольный судья Владимир Безборотько. Пресс-служба Ассоциации футбола в Telegram сообщила подробности.

Буковинец был арбитром ДЮФЛУ. Работал специалист в Ассоциации футбола Черновицкой области, где достиг весомых результатов. Он внес значительный вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.

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Был чемпионом всеукраинских соревнований: на фронте погиб фехтовальщик Федор Епифанов

Арбитр погиб на Запорожском направлении. Ему было 27 лет.

В Украинской ассоциации футбола выразили искренние соболезнования родным и близким Владимира.

Информацию подтвердили и в Ассоциации футбола Черновицкой области во вторник, 9 января. Гибель героя назвали ужасной новостью для всего футбольного сообщества Буковины. Владимира знали как искреннего, искреннего, светлого, открытого для мира парня. Он был не только самоотверженным футбольным арбитром, но и хорошим другом, любящим сыном и братом.

Футбольный арбитр Владимир Безборотько Фото: Чернівецький промінь

"Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!" — говорится в сообщении.

Футбольный судья Владимир Безборотько Фото: Ассоциация футбола Черновицкой области

Гибель футболистов на войне с Россией

На войне с РФ, как стало известно 1 декабря 2023 года, погиб Роман Годованый, бывший футболист клуба "Волинь". Бывший спортсмен служил в 33 ОМБр. Он погиб в результате взрыва российского снаряда во время выполнения боевого задания.

На фронте погиб украинский футболист Кирилл Молоков, который выступал за мини-футбольный клуб "Карбон" из Черкасс. Украинский защитник получил смертельные ранения во время штурма позиций российских войск.

В октябре в Запорожье в боях с россиянами получил смертельные ранения воспитанник киевского "Динамо" Александр Щетинин. Футбольный клуб выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что спортсмен совершил великий подвиг ради всего украинского народа.

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что на войне погиб украинский боксер Артем Хан из Николаева. Он пропал в апреле 2022 года без вести под Изюмом в Харьковской области.