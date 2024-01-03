Навсегда 23: на войне погиб украинский боксер Артем Хан из Николаева (фото)

Мать надеялась, что сын жив и находится в плену. О судьбе боксера не было известно почти год — он считался пропавшим без вести.

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Боксер из Николаева Артем Хан погиб во время боевых действий на востоке Украины. Спортсмен с первых дней войны присоединился к рядам ВСУ, пропал без вести под Изюмом на Харьковщине. Были надежды, что он попал в плен. О судьбе бойца рассказали на странице Facebook портала Luckypunch.net.

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В заметке указывается, что Артем Хан учился боксу в николаевской спортивной школе СДЮСШОР №6. О том, когда состоится прощание с бойцом, позже сообщит его мать Анна Хан.

Пропал без вести Артем Хан под Изюмом 30 апреля 2022 года, указано на портале по поиску пропавших без вести People search. Также уточнили, в каком именно подразделение 79 ОДШБр воевал парень — во втором батальоне пятой роты.

Боец ВСУ и боксер Артем Хан Фото: people-search.com.ua

На портале "0512" добавили некоторые детали о жизни спортсмена. Как выяснилось, он родился 6 апреля 2001 года, занимался боксом и смешанными боевыми искусствами, рассказала его мать в одном из предыдущих интервью. Женщина пояснила, что до войны ее сын работал в спортивном комплексе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады в Николаеве. После начала войны присоединился к боевым действиям.

Спортсмен из Николаева Артем Хан — боксер и боец смешанных единоборств Фото: 0542.ua Боксер Артем Хан и его мать Анна Хан Фото: 0542.ua

Некоторое время мать надеялась, что Артем попал в плен — она даже видела его фамилию в списках пленных. Однако в 2024 году подтверждена смерть сына.

Отметим, ранее Фокус сообщал о других погибших спортсменах. Например, 17 ноября стало известно о смерти марафонца Сергея Иваненко, которого россияне убили под Авдеевкой в Донецкой области. Также в ноябре умер чемпион по кикбоксингу Сергей Лысюк: он получил ранения, от которых не смог выздороветь. Тогда же в Министерстве молодежи и спорта рассказали о судьбе другого боксера — Ивана Силтысика. Боец воевал под Киевом и в Донецкой области в составе 10 штурмовой бригады "Эдельвейс".

Всего на войне в Украине погибло около 400 спортсменов — о них пишут на специализированном портале "Ангелы спорта". Фокус подготовил материал об 11 из них: боксерах, футболистах, стрелках и других.

Между тем есть группа спортсменов, которые выехали за границу во время войны и не вернулись. По состоянию на конец ноября таких людей было 304, указывается в отчете Минспорта.