Выехали и сбежали: в Минспорта обновили список спортсменов, не вернувшихся с соревнований (фото)

Ежемесячно из Украины сбегает в среднем по 13-14 спортсменов, свидетельствует список Минспорта. Среди беглецов есть шахматисты, входящие в Национальный рейтинг, и футболист, которого хотели видеть в "Челси".

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В Министерстве молодежи и спорта Украины опубликовали обновленный список спортсменов, которые решили не возвращаться из-за границы после соревнований. Указывается, что эти люди нарушили взятые на себя обязательства. В перечне есть в ведущие шахматисты, а также футболисты Украины. Пресс-служба ведомства разместила информацию о беглецах на портале ведомства.

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Отсрочка от призыва во время мобилизации: что нужно для ее получения

Список беглецов содержит данные по состоянию на 23 октября 2023 года. Документ состоит из восьми страниц и состоит из 304 фамилий: все имена — мужские.

В мае 2023 года этот список состоял из 236 человек. Таким образом, в течение пяти месяцев в Украину не вернулись 68 спортсменов — в среднем по 13-14 человек ежемесячно. Все они нарушили постановление Кабмина, которое позволяло выезжать за границу на соревнования, причем продолжительность выезда — не более чем на 30 дней. В то же время только за первые шесть месяцев вторжения РФ погибло 60 украинских спортсменов: кто-то — воюя в рядах ВСУ, кто-то — от российских обстрелов.

Среди беглецов можно увидеть фамилии украинских шахматистов: Александр Арещенко, Павел Эльянов, Юрий Криворучко. Также указан Михаил Мудрик — футболист, которого в январе 2023 года хотела купить команда "Челси" за 100 млн евро. Есть фамилия молодого футболиста Александра Роспутько — спортсмен сбежал в аэропорту Бельгии, направился в Турцию, где его встретили родители, проживающие на оккупированном Россией Донбассе.

Отметим, в сентябре представитель Госпогранслужбы объяснил, что ожидает мужчин призывного возраста, которые выехали за границу во время военного положения. По словам чиновника, их накажут, однако он не указал, как именно.

Между тем ранее Фокус рассказывал о четком перечне критериев, при наличии которых военнообязанные имеют право пересечь границу. При этом обязательно нужно обратиться в Терцентр комплектования. Если у мужчины есть определенное состояние здоровья, ему поставят отметку в военный билет, которая дает право на выезд.

Напоминаем, в положении о военно-врачебной экспертизе есть перечень заболеваний, которые дают право на отсрочку или снятие с учета. Кроме того, люди, которые работают на некоторых предприятиях или являются госслужащими, могут также получить отсрочку мобилизации в ряды ВСУ. Тем временем украинским спортсменам изредка звонят российские коллеги: тренер сборной Украины по футболу Борис Ребров рассказал, поднимает ли он трубку.