"Такого имени нет вообще": Реброву нечего сказать оставшемуся в РФ Тимощуку (видео)

Тренер сборной Украины заявил, что не берет трубку, если звонят представители РФ. В сезоне 2008-2009 он сам играл в России за казанский "Рубин".

Related video

В преддверии квалификационного матча сборной Украины на Евро-2024 тренер Сергей Ребров рассказал о своем отношении к бывшему капитану сборной Анатолию Тимощуку, допуске российских команд на международные турниры и о том, что УПЛ — "реально интересный чемпионат". Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Ребров, который играл в России за казанский "Рубин" в сезоне 2008-2009, рассказал, что сейчас не общается и не берет трубку, если звонят представители РФ.

Он отметил, что сейчас у него нет желания общаться с людьми из РФ, даже если тот или иной человек ничего плохого и не сделал.

Сергей Ребров — об Анатолии Тимощуке

По его словам, нечего ему сказать и Анатолию Тимощуку, который остался работать в питерском "Зените" после начала полномасштабной войны в Украине.

"Нет никакого желания разговаривать с такими людьми. Сейчас продолжается война, потому уже нужно каждому решить, где он — с Украиной или там, с рашистами. Нельзя быть посередине: "Я нейтральный, я вне политики". Оне решил, что он там. Это его жизнь, я даже не вспоминаю о нем", — отметил тренер сборной Украины.

"Я понимаю, что когда-то это было большое имя в футболе, но сейчас этого имени нет вообще", — сказал тренер.

Наставник сборной высказал свое мнение относительно разгоревшейся дискуссии о возвращении российских команд на международные турниры.

Ребров напомнил о случае в первые дни полномасштабного вторжения, когда гимнаст из РФ Иван Куляк на церемонии награждения стоял на пьедестале с прикрепленным символом Z.

"Хочу напомнить. Первые дни войны, когда российские спортсмены были еще на больших соревнованиях. Я помню некоторые из них попадали в объективы камер, иногда и на пьедестале, — и выходили со свастикой Z. Сейчас может быть то же самое, — сказал Ребров. — Нет разницы, в каком возрасте: идет война — я считаю, что это решение [о допуске российских юношеских команд к соревнованиям] очень непонятное и для нас, и для всей Европы".

"Россияне создавали ажиотаж"

Ребров отметил, что футбольное соперничество между украинскими и российскими командами всегда было принципиальным.

"Я помню тот ажиотаж, я помню ту игру, когда мы играли, когда Андрей Шевченко забил в конце мяч — так этот ажиотаж вообще создавали россияне. Когда мы играли в Украине, в Киеве [первый матч отбора к Евро-2000], все ждали, но как-то украинцы по-другому относились к этому. Мы их уважали, но да, стремились выиграть, потому что считали, что Украина сильнее", — сказал Ребров.

По его словам, это историческое противостояние, "но никто не понимал, что оно может перейти на этот уровень, на уровень войны".

Сергей Ребров — об Анатолии Тимощуку

УПЛ — "реально интересный чемпионат"

Тренер сборной также сказал, что, несмотря на всю критику внутреннего футбольного первенства, за ним интересно наблюдать.

"Если слабый чемпионат, тогда почему достаточно удачно играют в Европе? Почему "Шахтер" выигрывает в Лиге чемпионов, почему "Заря" выигрывает в Лиге конференций? Я считаю, что мы сильная нация. Да, сейчас очень сильный отток именно зарубежных футболистов из чемпионата Украины. Но это большая возможность для украинских игроков, которые могут заявить о себе. Я считаю, что у нас интересный чемпионат, я слежу за ним потому, что я тренер сборной, да и потому что это реально интересно", — сказал он.

Напомним, что в предыдущем матче отбора сборная Италии, считающаяся самым сложным соперником для Украины, убедительно переиграла Сине-желтых.

Ранее сообщалось, что звезда "Арсенала" Александр Зинченко поддержал Израиль после нападения боевиков ХАМАС. Но затем удалил пост после комментариев недовольных пользователей.