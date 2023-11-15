Виїхали та втекли: у Мінспорту оновили список спортсменів, які не повернулися зі змагань (фото)

Щомісяця з України тікають у середньому по 13-14 спортсменів, свідчить список Мінспорту. Серед втікачів є шахісти, які входять до Національного рейтингу, та футболіст, якого хотіли бачити в "Челсі".

Related video

У Міністерстві молоді та спорту України опублікували оновлений список спортсменів, які вирішили не повертатися з-за кордону після змагань. Вказується, що ці люди порушили взяті на себе зобов'язання. У переліку є провідні шахісти, а також футболісти України. Пресслужба відомства розмістила інформацію щодо втікачів на порталі відомства.

Важливо

Відстрочка від призову під час мобілізації: що потрібно для її отримання

Список втікачів містить дані станом на 23 жовтня 2023 року. Документ складається з восьми сторінок і містить 304 прізвищ: усі імена — чоловічі.

У травні 2023 року цей список складався з 236 осіб. Отже, протягом п'яти місяців в Україну не повернулися 68 спортсменів — у середньому по 13-14 осіб щомісяця. Усі вони порушили постанову Кабміну, яка дозволяла виїздити за кордон на змагання, до того ж тривалість виїзду — не більш як на 30 днів. Водночас лише за перші шість місяців вторгнення РФ загинули 60 українських спортсменів: хтось — воюючи у лавах ЗСУ, хтось — від російських обстрілів.

Серед утікачів можна побачити прізвища українських шахістів: Олександр Арещенко, Павло Ельянов, Юрій Криворучко. Також вказаний Михайло Мудрик — футболіст, якого в січні 2023 року хотіла купити команда "Челсі" за 100 млн євро. Є прізвище молодого футболіста Олександра Роспутька — спортсмен утік в аеропорту Бельгії, попрямував до Туреччини, де його зустріли батьки, які проживають на окупованому Росією Донбасі.

Зазначимо, у вересні представник Держприкордонслужби пояснив, що очікує на чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон під час воєнного стану. За словами посадовця, їх покарають, однак він не вказав, як саме.

Раніше Фокус розповідав про чіткий перелік критеріїв, за наявності яких військовозобов'язані мають право перетнути кордон. Водночас обов'язково потрібно звернутися до Терцентру комплектування. Якщо в чоловіка є певний стан здоров'я, йому поставлять певну позначку у військовий квиток, яка дає право на виїзд.

Нагадуємо, у положенні про військово-лікарську експертизу є перелік захворювань, які дають право на відстрочку або зняття з обліку. Люди, які працюють на деяких підприємствах або є держслужбовцями, можуть також отримати відтермінування мобілізації до лав ЗСУ. Водночас українським спортсменам зрідка телефонують російські колеги: тренер збірної України з футболу Борис Ребров розповів, чи підіймає він слухавку.