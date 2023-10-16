"Готувався кілька місяців": батько футболіста-втікача Роспутька каже, що той хоче паспорт РФ

Український спортсмен кілька місяців готував втечу до Росії, розповів його батько. Тепер він відпочиває та готується добровільно отримати громадянство РФ.

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Український футболіст Олександр Роспутько зник в аеропорту Бельгії незадовго до вильоту у Варшаву, звідки рушав в Україну. Виліт мав відбутись 13 жовтня, але чоловік зник, здавши багаж та відключивши телефон. Пізніше стало відомо, що він вирішив стати "зіркою" російського футболу — вирушив до РФ. Батько втікача розповів росЗМІ про плани сина. Зокрема, він налаштований подати заяву на отримання громадянства. Про це ідеться в інтерв'ю для порталу Regnum.

Батько втікача — Юрій Роспутько — проживає у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині й поки що не назвав справжню причину дій свого сина. При цьому натякнув, що у РФ йому "буде безпечніше".

19-річний Олександр не проситиме у Кремля політичного притулку, впевнений батько. Однак подасть заяву на отримання громадянства РФ.

Поки що ексфутболіст "Шахтаря" не планує укладати контракт з будь-яким російським клубом. Наразі він "втомився", тому відпочиває та "розслаблюються", зазначив Юрій Роспутько.

"Він просто подасть документи на російський паспорт, як зробив би це на своїй батьківщині в Донецьку. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там побачимо".

Фрагмент інтерв'ю батька Роспутько Фото: Regnum

Олександр Роспутько: деталі втечі

Згідно з даними "Регнум", 13 жовтня Роспутько втік з Бельгії до Туреччини, звідки й потрапив до Росії. Втечу готував кілька місяців і впродовж цього часу "нервувався, що все відкриється". Коли прибув до Туреччини, його зустріли родичі, які перебували на зв'язку з росЗМІ.

Олександр — 19-річний футболіст, уродженець Горлівки, який став грати за ФК "Шахтар" після юнацької збірної України U19. Свою останню гру зіграв з "Антверпеном", після чого вирішив "відпочити" у РФ. 13 жовтня представники "Шахтаря" попередили, що хлопець має п'ять днів на повернення. Тим часом у спортивних ЗМІ вказували, що він, ймовірно, планує стати гравцем ФК "Звезда" з Санкт-Петербурга. Зазначимо, у футболіста 100 млн фоловерів у Instagram, але це приватний акаунт, тому не відомо, чи він спілкується зі своїми прихильниками.

Нагадуємо, представники українського командування повідомили, що усі військовозобов'язані українці повинні з'явитись до Терцентрів комплектування та стати на військовий облік. Деякі категорії громадян мають право на відстрочку: серед цих категорій спортсменів немає. Втім, є можливість отримати бронювання — для цього потрібно працювати в органах державної влади або на деяких особливо важливих підприємствах.