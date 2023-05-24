Положил жизнь за свободу страны: под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу

30-летний спортсмен был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного" и "Кубка Арсенова".

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Защищая независимость нашей страны от российских оккупантов, под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

30-летний спортсмен представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Александр Онищенко был мастером спорта Украины по боксу, чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", а также входил в состав сборной команды Украины по боксу.

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Александра. Светлая память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства", – говорится в публикации федерации.

ФБУ | Александр Онищенко

24 мая титулованного спортсмена и патриота проводили в последний путь и похоронили на Аллее Славы Барановского кладбища, пишет OBOZREVATEL.

Напомним, защищая родину от российских захватчиков, 16 апреля на Донбассе отдал жизнь многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий.

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В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России во время боевых действий или обстрелов погибли уже 184 украинских спортсмена.