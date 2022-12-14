Россия убила больше 100 украинских спортсменов, — Зеленский

По словам лидера Украины, справедливым ответом за преступления в сфере спорта для России должен стать запрет на участие в международных спортивных мероприятиях.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины во время боевых действий или обстрелов погибли уже 184 украинских спортсмена. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

"С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России, а сама она использует спорт в пропагандистских целях", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, справедливым ответом за преступления в сфере спорта для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий.

Кроме того президент Украины призвал Международный олимпийский комитет способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры нашей страны.

Напомним, несколько ранее глава МОК выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований. Томас Бах считает, что олимпийский комитет должен занимать политически нейтральную позицию. По его словам, если международный спорт еще одним инструментом для достижения политических целей, то он развалится.

Фокус также писал, что за полгода ВС РФ разрушили 113 спортивных объектов в Украине. По словам министра молодежи и спорта, за время полномасштабного вторжения 19 объектов спортивной инфраструктуры были уничтожены полностью. В НБУ создали специальный счет для аккумуляции средств на восстановление разрушенного.