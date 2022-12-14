Росія вбила понад 100 українських спортсменів, — Зеленський

За словами лідера України, справедливою відповіддю за злочини у сфері спорту для Росії має стати заборона на участь у міжнародних спортивних заходах.

Related video

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України під час бойових дій чи обстрілів загинули вже 184 українські спортсмени. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час розмови із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

"Із лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою", — підкреслив президент.

За словами Зеленського, справедливою відповіддю за злочини у сфері спорту для країни-терориста може лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема це стосується і міжнародних спортивних заходів.

Крім того, президент України закликав Міжнародний олімпійський комітет сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури нашої країни.

Нагадаємо, дещо раніше глава МОК виступив проти усунення російських спортсменів від змагань. Томас Бах вважає, що олімпійський комітет має займати політично нейтральну позицію. За його словами, якщо міжнародний спорт є ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, то він розвалиться.

Фокус також писав, що за пів року ЗС РФ зруйнували 113 спортивних об'єктів в Україні. За словами міністра молоді та спорту, за час повномасштабного вторгнення 19 об'єктів спортивної інфраструктури було знищено повністю. В НБУ створили спеціальний рахунок для акумуляції коштів на відновлення зруйнованого.