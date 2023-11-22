На войне погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу из Чернигова

Кикбоксер подорвался на мине во время боевого задания. Медики ампутировали ему ногу.

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В результате тяжелого ранения, полученного на одном из участков фронта, умер Заслуженный мастер спорта Украины и многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Об этом сообщили на факультете физического воспитания НУЧК имени Т.Г. Шевченко на своей странице в Facebook.

"Чернигов потерял выдающегося кикбоксера Сергея Лысюка в результате проклятой войны. Наши искренние соболезнования жене Елене Бибик, родным и близким Героя. Спасибо всем за молитвы и финансовую поддержку в это трудное время", — говорится в сообщении.

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Несколько дней назад знакомые семьи сообщали, что Сергей Лысюк получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине, выполняя боевое задание на Донецком направлении. Он находился в реанимации в госпитале города Днепр.

Мужчине ампутировали ногу. Община собирала средства на его лечение. За сутки удалось собрать более полумиллиона гривен на лечение.

Сергей Лысюк

"Сергей 6 разовый чемпион мира по кикбоксингу. Он сам по себе порядочный, честный, справедливый человек. Все делаем максимально для того, чтобы собрать средства на лечение. Спасибо каждому, семье которая поддерживает, друзьям. Надеюсь у него все будет хорошо", — рассказывал Андрей Кужельный, руководитель федерации кикбоксинга Черниговщины (ISKA).

Мужчина был женат, воспитывал сына.

Сергей Лысюк с семьей

До войны Сергей Лысюк работал в Академии Государственной пенитенциарной службы старшим преподавателем кафедры физической подготовки.

Напомним, что в районе Авдеевки погиб марафонец Сергей Иваненко. После начала полномасштабного вторжения российских войск украинский спортсмен служил в территориальной обороне, а затем участвовал в боях в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что на фронте погибли украинские хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов.